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Загострення на Близькому сході: Єврокомісія зробила заяву щодо підтримки України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загострення на Близькому сході: Єврокомісія зробила заяву щодо підтримки України
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії»
фото: euneighbourseast.eu

Речник Єврокомісії Ерік Мамер:«Ніщо і за жодних обставин не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні»   

Загострення ситуація на Близькому Сході через напад угрупування ХАМАС на Ізраїль, не вплине на підтримку та допомогу, яку Євросоюз надає Україні. Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок заявив речник Єврокомісії Ерік Мамер, інформує «Європейська правда».

«Ніщо і за жодних обставин не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву», – відповів речник на питання, як напад терористів ХАМАС на Ізраїль може змінити підтримку України з боку країн ЄС .

Він додав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у суботу підтвердила, що «ЄС стоятиме з українським народом стільки, скільки буде потрібно у війні проти Росії».

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби Росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок.

Як повідомлялося, Європейський Союз проведе екстрене засідання міністрів закордонних справ 10 жовтня через напад терористів ХАМАС на Ізраїль.

Також сьогодні, 9 жовтня Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй провела екстрене засідання щодо війни в Ізраїлі, але не всі члени Радбезу засудили напади ХАМАСу. Тож спільну заяву так і не ухвалили. 

Нагадаємо,  7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об’єктах.

Теги: Ізраїль ХАМАС війна Європейський союз

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