П'яна росіянка влаштувала стриптиз на борту літака для свого сусіда по кріслу

Попри спроби бортпровідників та командира повітряного судна заспокоїти жінку, вона продовжувала оголюватися та чіплятися до сусіда

На авіарейсі, що прямував з Тбілісі до Москви, розгорівся справжній скандал через одну з пасажирок, яка перед посадкою в літак перебрала з джин-тоніком і весь політ чіплялась до сусіда по кріслу. Інцидент стався 30 березня. За словами очевидців, спочатку дама лише видавала аромати алкоголю на весь салон, але після злету почала поводитися зухвало. Найбільше уваги від розкутої пасажирки дісталося чоловікові, що сидів поруч. Про це пише російський Telegram-канал Mash.

Попри спроби бортпровідників та командира повітряного судна заспокоїти жінку, вона продовжувала оголюватися та чіплятися до сусіда. Врешті-решт, екіпаж був змушений відсадити чоловіка у відсік для бортпровідників, де він і продовжив решту польоту.

Після приземлення літака в московському аеропорту Внуково на п'яну дебоширку вже чекали співробітники поліції. Жінку відвели до відділку для проведення бесіди та з'ясування всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, такі інциденти не вперше відбуваються у російських літаках. Раніше двоє пасажирів літака Іркутськ – Москва побилися просто на борту літака, що був у повітрі. Через це судно довелося посадити в Сиктивкарі.

Раніше в московському аеропорту «Домодєдово» спецмашина з водою пошкодила найдорожчий пасажирський літак Airbus А380 авіакомпанії Emirates під час його підготовки до рейсу Москва – Дубай.

До слова, 12 березня, над російським містом Іваново спалахнув і впав літак. Літак із палаючим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Іванівській області.