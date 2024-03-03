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Силовики вступили в бій із «терористами» в одному з регіонів РФ (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Силовики вступили в бій із «терористами» в одному з регіонів РФ (відео)
В Інгушетії триває протистояння російських силовиків із невідомимим озброєними особами
фото: «Риа Новости» (ілюстративне)

У Карабулаку оголошено режим контртерористичної операції

У місті Карабулак в Інгушетії, яка є суб'єктом РФ, силовики вступили в перестрілку з невідомими озброєними особами, які засіли у багатоквартирному будинку. У населеному пункті введено режим контртерористичної операції (КТО). Про це повідомили російські ЗМІ.

За даними Mash, перестрілка розпочалася ще о 19:30 2 березня і про її завершення досі не повідомлялося. Зазначається, що шестеро озброєних людей засіли на третьому поверсі багатоквартирного будинку. Російська сторона називає їх терористами. Попередньо, двох із них ліквідували силовики.

За однією з версій, ці особи нібито готували серію терактів у регіоні в людних місцях. 1 березня в Карабулаку оперативники знайшли схованку боєприпасів на горищі одного з покинутих дачних будинків на південній околиці міста.

Нагадаємо, що Верховна Рада України визнала право інгуського народу на створення незалежної держави та відновлення територіальної цілісності Інгушетії та засуджує злочини Російської Федерації проти інгушів. 

До слова, 6 квітня 2023 року в Інгушетії спецназ ФСБ розпочав «контртерористичну операцію» із затримання підозрюваних в обстрілі поста ДПС.

Теги: бій стрілянина тероризм росіяни росія

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