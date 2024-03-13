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Услід за Зеленським до Туреччини приїде Путін? Ердоган озвучив ймовірні дати

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Услід за Зеленським до Туреччини приїде Путін? Ердоган озвучив ймовірні дати
Путін може завітати у гості до Ердогана уже у найближчі тижні
фото із відкритих джерел

Ердоган розраховує на візит Путіна до Туреччини після виборів у країні

Турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що розраховує на візит російського колеги Володимира Путіна до Туреччини після проведення у країні муніципальних виборів, призначених на 31 березня. За його словами, Анкара готова до продовження діалогу з Москвою та Києвом. Про це пише турецьке видання Veryansintv.

«У п’ятницю (8 березня 2024 року – «Главком») ми приймали президента України пана Зеленського в Стамбулі. Після виборів ми будемо приймати президента Росії пана Путіна. Ми працюємо над тим, щоб відновити безпеку міського судноплавства в Чорному морі та забезпечити безпечну торгівлю зерном», – заявив турецький лідер у ході традиційної вечері-іфтара в період Рамадану, виступаючи перед іноземними послами.

«Ми вважаємо, що слід уникати будь-яких кроків, які призведуть до ескалації конфліктів у регіоні та їхнього поширення на країни НАТО. Ми продовжуємо наші зусилля для встановлення миру між Росією та Україною під гаслом, що переможець у війні не буде переможцем у досягненні миру», – додав президент Туреччини.

Раніше турецький лідер заявив, що Анкара продовжить працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, укладення якої між Києвом і Москвою Туреччина домоглась спільно з ООН.

«Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів», – сказав він, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний «саміт миру» у Швейцарії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину. Також Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

Раніше стало відомо, що візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини відклали

До слова, якщо російський диктатор Володимир Путін таки навідається з візитом до Туреччини, то Анкара буде зобов’язана його заарештувати.

Читайте також: Мирний саміт за участі Росії, спрощення торгівлі: деталі зустрічі Ердогана та Зеленського
Теги: Туреччина диктатор прессекретар президент Володимир Зеленський Анкара путін саміт 8 березня Дмитро Пєсков

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