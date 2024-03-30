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Сербія піднімала винищувачі через невідомий літальний апарат

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сербія піднімала винищувачі через невідомий літальний апарат
Під час наведення літаків на зону перехоплення невідомий апарат зник з радарів
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

 По тривозі була піднята пара винищувачів МіГ-29

30 березня Сербія піднімала у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата. Про це йдеться у повідомленні Міноборони Сербії.

У суботу о 10:39 сили з контролю та охорони суверенітету повітряного простору Республіки Сербія виявили невідомий літальний апарат над містом Валєво на висоті 5500 метрів.

«За наказом президента республіки і головнокомандувача збройних сил Сербії Александара Вучича була піднята по тривозі пара винищувачів МіГ-29, а чергові ракетні підрозділи ППО і радіолокаційні засоби продовжували стежити за повітряним простором», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час наведення літаків на зону перехоплення невідомий апарат зник з радарів. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону з метою уточнення обстановки.

«Після обльоту зони черговій парі винищувачів було наказано повернутися на аеродром базування, а решта сил продовжила регулярний моніторинг та спостереження за повітряним простором», – зазначає Міноборони Сербії.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич попередив, що на його країну насуваються важкі часи. Зокрема, виклики він вбачає в тому, що невдовзі будуть ухвалені рішення щодо прийому Косова до Ради Європи та визнання масового вбивства боснійців в Сребрениці в 1995 році геноцидом.

Як повідомлялося, Сербія отримала нове озброєння від РФ попри міжнародні санкції. Нині Сербія – єдина європейська країна, яка не приєдналася до санкцій ЄС після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Раніше Сербія розглядала можливість відновлення обов'язкової військової служби з огляду на напруженість на Балканах та в інших країнах Європи.

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Теги: літак Сербія

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