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Анатолій Амелін Економіст, бізнесмен, інвестор, державний службовець

Ембарго на російську нафту – основний інструмент зупинки війни

glavcom.ua
«Нафта – головне джерело Кремля для фінансування агресії проти України та інших країн»
фото: Depositphotos

«Якщо Світ не здатний запровадити ембарго, його запроваджують українські спецслужби»

У 2021 році частка нафтогазових доходів у російському федеральному бюджеті склала 34,5% (!)

  • Дохід росії від експорту нафти склав $110,1 млрд., що становило 22,3% сукупних експортних доходів РФ
  • Дохід від експорту нафтопродуктів – $70 млрд

Нафта – головне джерело фінансування агресії проти України та інших країн (!)

У переліку санкцій Україна закликала запровадити ембарго на імпорт у Росії нафти.

...Максимум на що погодилися партнери – запровадити стелю цін на нафту – $60

Але ця «стеля» так і не створила проблем росії, вона його активно оминала:

  • Змішуючи свою нафту з іншими сортами
  • Поставляючи нафту на експорт через ланцюжок посередників

На цьому етапі активно використовувався «тіньовий флот»

Bloomberg нарахував зростання кількості суден тіньового флоту (який обслуговують санкційні країни) до 900 суден (!)

Загалом, «Якщо гора не йде до Магомета, Магомет йде до гори» або Якщо Світ не здатний запровадити ембарго, його запроваджують українські спецслужби! ;)

Лише за останні два дні 12% російських нафтопереробних потужностей було пошкоджено українськими БПЛА.

Короткий перелік «санкційних» підприємств:

  • 05.12.2023 Феодосійський нафтовий термінал (Проектна потужність терміналу до 4 млн тонн на рік)
  • 9.01.2024 – Вражена Нафтобаза у м. Орел (Роснефть)
  • 19.01.2024 – Вражена Нафтобаза у Клинцях, Брянська область
  • 19.01.2024 – Вражений Завод «Славнафта-ЯНОС» в Ярославлі (Потужність – 15 млн тонн нафти на рік)
  • 21.01.2024 – Вражений паливний комплекс «Новатек – Усть-Луга» в Ленінградській області (Комплекс отримує газовий конденсат для переробки близько 7 мільйонів тонн на рік для подальшого виробництва нафтопродуктів)
  • 24.01.2024 – Вражений Морський термінал Туапсинського нафтопереробного заводу – належить Роснафті (Потужність 12 млн тонн нафти на рік, або 240 тис барелів на добу)
  • 03.02.2024 – Вражений Волгоградський Нафтопереробний завод (НПЗ) «Лукойлу» (завод переробляє близько 14,8 млн т нафти на рік і є одним із найбільших у Росії)
  • 05.02.2024 – Вражений НПЗ «Славнафта-ЯНОС» (може переробляти близько 15 млн т нафти на рік)
  • 03.03.2024 – Вражений морський нафтовий термінал у Феодосії
  • 03.03.2024 – Знищено нафтопровід у Феодосії
  • 04.03.2024 – Вражений Петербурзький нафтовий термінал (без критичних ушкоджень) – пропускна спроможність – 12,5 млн т на рік
  • 12.03.2024 – Уражено Нафтобазу в м. Орел (Роснефть) – пошкоджено резервуар об'ємом 2000 кубометрів з бензином
  • 12.03.2024 – Вражена Нафтобаза Кстово «Лукойл»
  • 12.03.2024 – Вражений Нафтопереробний завод «Лукойл» НОРСІ (НОРСІ переробляє близько 15,8 мільйонів тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти в Росії)
  • 13.03.2023 – Вражений Рязанський НПЗ «Роснефти» (потужність 17,1 мільйона тонн на рік, або близько 340 000 барелів на день. Він забезпечує паливом області навколо російської столиці.)
  • 13.03.2023 – Вражений Новошахтинський нафтопереробний завод (потужність 5,6 мільйона тонн на рік, або близько 112 000 барелів на день)

До речі, вчора вже помер четвертий віце-президент «Лукойла» за останні два роки. Але це збіг :)

Я міг щось упустити.

Але ясно одне, СБУ та ГУР формують найкращі санкційні списки!

P.S. чекаємо на яскраві події із «тіньовим флотом»!

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Теги: нафта росія санкції ембарго

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