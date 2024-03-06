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Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Використання заморожених активів Росії: член Єврокомісії повідомив, коли чекати рішення
Рішення ЄС про використання заморожених активів Росії чекають найближчими тижнями
фото із відкритих джерел

Йдеться щонайменше про 15 млрд євро доходів, які могли б бути використані для потреб України у строк до 2027 року

Питання про використання в інтересах України доходів від заморожених російських активів може бути вирішене найближчими тижнями, вважає член Єврокомісії з питань юстиції Дідьє Рейндерс. Про це пише azerbaycan24.

«Справді, ми сподіваємося, що найближчими тижнями зуміємо якнайшвидше досягти угоди, а також її застосовувати», – сказав він на пресконференції в Брюсселі.

Він оцінив наявність у ЄС російських державних активів у 208 млрд євро за значної їхньої частини у Бельгії. За його словами, обговорення продовжуються, і «вже підраховано близько 15 млрд євро доходів, які могли б бути використані у строк до 2027 року». Рейндерс уточнив, що конкретна цифра залежатиме від відсотків і дивідендів, які будуть виплачені на ці суми.

Член Єврокомісії також згадав про 27 млрд євро заморожених активів російського походження, які належать фізичним чи юридичним особам, які підпали під санкції Євросоюзу. Щодо цих приватних авуарів вивчаються можливості їхньої «конфіскації в деяких випадках за судовими рішеннями».

Рейндерс нагадав, що під час іспанського головування у Раді ЄС було підготовлено пропозицію директиви «щодо гармонізації правил щодо санкцій за обхід санкцій». Ідеться про те, якими мають бути покарання у випадках, коли намагаються ухилитися від застосування санкцій, і, зокрема, санкцій щодо заморожування активів. «У таких випадках можна вдаватися до конфіскації. Але це стосується приватних авуарів  (йдеться про активи, види грошей, коштів, цінних паперів, за рахунок яких здійснюються платежі та погашаються зобов'язання їх власників – «Главком»)», – пояснив єврокомісар.

Нагадаємо, група міжнародних експертів у галузі права надіслала офіційним представникам країн G7 листа, в якому повідомила, що конфіскація заморожених російських активів, зокрема, коштів російського Центробанку, не суперечить міжнародному праву

Майже $300 млрд були заморожені після санкцій, запроваджених через агресію Росії в Україні. За даними Світового банку, орієнтовна вартість післявоєнного відновлення та реконструкції України зросла до $486 млрд.

Експерти зазначають, що з огляду на порушення Росією правового порядку, міжнародне право дозволяє вжити «законних контрзаходів», щоб переконати країну-порушницю «припинити свою протиправну поведінку».

Раніше йшлось про те, що західні країни мають бути сміливішими у питанні конфіскації заморожених російських активів, вважає прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак. Таку думку він висловив у колонці для The Times, яка написана у зв'язку з другою річницею початку повномасштабного вторгення Росії в Україну. Сунак говорив про плани Євросоюзу направити Україні прибуток від активів Центрального Банку Росії, заморожених у європейських депозитаріях.

До слова, у середині лютого влада ЄС затвердила постанову, згідно з якою прибуток від російських активів повинен фіксуватися і зберігатися окремо, самим депозитаріям заборонили розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

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Теги: росія Єврокомісар санкції гроші

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