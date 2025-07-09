Ремонтні роботи на енергоблоках АЕС зупиняться? «Енергоатом» назвав причину

Державна виконавча служба стягнула з рахунків енергетичного підприємства 126 млн грн, які мали піти на ремонт енергоблоків

Компанія стверджує, що вилучення коштів може призвести до несвоєчасного завершення ремонтів на атомних електростанціях

Державна виконавча служба вилучила з рахунків 126 млн грн компанії «Енергоатом». За словами пресслужби, кошти мали піти на ремонт енергоблоків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Енергоатом».

Зазначається, що компанію було виключено з переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану. «Це стало підставою для примусового стягнення Державною виконавчою службою 126 млн грн з рахунку «Енергоатома». Ці кошти, замість фінансування ремонтної кампанії енергоблоків, вже вилучені з рахунків товариства», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба стверджує, що списання понад 100 млн грн стосується виключно заборгованості окупованої Запорізької АЕС. «Енергоатом» запевняє, що подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства «можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства».

Як повідомляє компанія, вилучення коштів може зірвати вчасне завершення ремонтів на АЕС перед опалювальним сезоном, а також стабільній роботі енергоблоків, що забезпечують до 60% електроенергії країни.

«Енергоатом» хоче, аби було переглянуто та скасовано відповідний наказ Мінстратегпрому. Компанія вимагає повернути статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності.

Нагадаємо, Кабмін утворив штаб з підготовки до опалювального сезону, аби гарантувати людям світло й тепло наступної зими.

Як повідомлялося, очільник Державного спеціалізованого підприємства «Чорнобильська АЕС» Сергій Мартинов заявив, що зараз немає ані ресурсів, ані грошей, щоб розпочати ремонт арки на Чорнобильській атомній електростанції, яка була пошкоджена внаслідок атаки російського дрона.

До слова, підготовка Кремля до встановлення постійного контролю над окупованою Росією Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) свідчить про плани Москви незаконно окупувати та анексувати додаткову територію України.