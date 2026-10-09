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Країни Балтії вимагають від ЄС запровадити нове обмеження проти Росії

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Країни Балтії вимагають від ЄС запровадити нове обмеження проти Росії
Країни Балтії вважають, що такий крок дозволит зменшити наповнення бюджету РФ для фінансування війни
фото: росЗМІ

Вільнюс пропонує заборонити транзит російського зерна та запровадити санкції проти аграрних олігархів РФ

Країни Балтії виступають за припинення транзиту російського зерна через територію Європейського Союзу. Литва також пропонує включити до санкційного списку російських аграрних олігархів, які підтримують війну проти України. Про це заявив прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс, повідомляє «Главком».

За словами глави литовського уряду, Росія використовує порти та транспортну інфраструктуру європейських країн, зокрема балтійських держав, для експорту власної аграрної продукції. Вільнюс вважає таку ситуацію неприйнятною, оскільки продовольчі товари наразі не підпадають під загальні санкційні обмеження ЄС.

«Росія користується портами та інфраструктурою європейських країн, зокрема країн Балтії, для експорту власного зерна. Це неприйнятна ситуація, яку досі толерували, аргументуючи тим, що на продовольчі товари санкції ЄС не поширюються», – заявив Сінкявічюс.

Він зазначив, що країни Балтії вже вживають заходів для припинення такого транзиту. Питання також обговорювали з прем’єр-міністром Латвії.

Водночас Литва наполягає, що для повного врегулювання проблеми потрібне рішення на рівні всього Євросоюзу. Вільнюс планує запропонувати не лише заборону перевезення російського зерна через територію ЄС, а й персональні санкції проти окремих представників аграрного бізнесу Росії.

Окремо литовський прем’єр доручив державним установам посилити перевірки походження зерна. Це має допомогти виявляти продукцію, викрадену Росією на тимчасово окупованих територіях України, або зерно, змішане з іншою продукцією для приховування його походження.

Питання транзиту російського зерна загострилося після того, як через удари по чорноморських портах Росія почала активніше використовувати альтернативні маршрути експорту через Балтійський регіон. За даними українських медіа, Литва поки не запровадила повної заборони такого транзиту, хоча вже посилила контроль за походженням агропродукції.

Якщо ініціативу підтримають на рівні ЄС, обмеження може ускладнити Росії використання європейської транспортної інфраструктури для продажу зерна.

Російський експорт пшениці через Чорне море різко скоротився, а спроби Москви перенаправити вантажі іншими маршрутами поки не можуть компенсувати втрачені обсяги.

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Теги: санкції війна Балтія Європа зерно росія

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