Зеленський вшанував жертв теракту 11 вересня, серед яких були українці

Зеленський назвав теракт «підлим і жахливим» та заявив, що Україна не приймає терор як спосіб досягнення цілей

Серед майже 3 тис. загиблих були громадяни 90 країн, зокрема й українці

Президент України Володимир Зеленський вшанував пам’ять жертв терористичної атаки 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Серед майже 3 тис. загиблих були громадяни 90 країн, зокрема й українці. Про це повідомляє «Главком» з посилання на заяву президента.

«Вшанував пам’ять жертв у Нью-Йорку, на місці страшного теракту, що стався 25 років тому. Трагедія, яка багато значила для всіх у світі», – зазначив Зеленський.

За словами президента, внаслідок атаки терористів загинуло близько трьох тисяч людей. Він окремо наголосив, що серед жертв були й українці.

Зеленський назвав теракт «підлим і жахливим» та заявив, що Україна не приймає терор як спосіб досягнення цілей.

«Саме таку підлість терористів ми ніколи не приймемо. Завжди пам’ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Вічна пам’ять усім загиблим», – сказав президент.

11 вересня 2001 року 19 терористів «Аль-Каїди» захопили чотири пасажирські літаки у США. Два літаки врізалися у вежі Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій – у будівлю Пентагону, а четвертий упав у штаті Пенсильванія. Загалом загинули майже 3 тис. людей.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі в роботі 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Разом із ним до США прибула перша леді Олена Зеленська та українська дипломатична команда.