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«Нові кроки на підтримку України». Державний секретар США зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Нові кроки на підтримку України». Державний секретар США зробив заяву
За словами Блінкена, Україна може розраховувати на системну довготривалу підтримку
фото: president.gov.ua/Офіс президента

«Нові кроки» відбуватимуться на підставі двосторонніх безпекових угод членів НАТО з Україною

На Вашингтонському саміті НАТО будуть зроблені «нові кроки на підтримку України». Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Київському політехнічному інституті.

«Ми хочемо, щоб Україна була в сильній позиції, щоб стати членом НАТО. Україні скорочують цей шлях. Ми (в Альянсі – «Главком») спільно приймаємо рішення і робимо це максимально швидко, наскільки це взагалі можливо у НАТО. Україна не просто приймає допомогу і консультації в інших… ви маєте можливість багато чому навчити союзників. Коли в липні у нас буде проходити саміт у Вашингтоні, ми подбаємо про те, щоб зробити нові кроки на підтримку України і для кращої інтеграції її в Альянс», – заявив Блінкен.

За словами Блінкена, «нові кроки» будуть відбуватися на підставі двосторонніх безпекових угод членів НАТО з Україною, які вже підписані з 19 країнами. 

«Україна може розраховувати на системну довготривалу підтримку. Це не щось, що потрібно буде оновлювати щороку, це не щось, що залежить від якоїсь конкретної країни – це рішення багатьох на наступне десятиліття», – сказав держсекретар США, зазначивши, що площиною для більшої співпраці будуть військово-повітряні сили, дрони, розмінування та протиповітряна оборона.

Нагадаємо, у вівторок вранці державний секретар США Ентоні Блінкен потягом прибув до Києва. Це стало першим візитом високопосадовця США до України після того, як минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні на суму $61 млрд.

До слова, під час зустрічі президента Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном головними темами переговорів були постачання озброєнь до України, насамперед систем ППО, українсько-американська угода про безпеку, а також підготовка до червневого саміту миру.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки хочуть укласти з Україною угоду про безпеку терміном на 10 років. Вона буде спрямована на підтримку української безпеки та зміцнення військово-промислового комплексу.

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Теги: Ентоні Блінкен війна НАТО саміт Україна США

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