Головна Думки вголос Тарас Загородній
search button user button menu button
Тарас Загородній Керуючий партнер «Національної антикризової групи»

НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»

glavcom.ua
Ворог поки не зміг адаптуватись до ударів дронів
фото з відкритих джерел

Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу

НПЗ і аеродроми. Так виглядають сьогодні пріоритетні цілі для дронів для наших спецслужб. Чому цілі саме такі? Давайте розбиратись.

Цими вихідними цілями дронів, зокрема СБУ, стали військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Відео потужних вибухів місцеві жителі виклали в мережу. В свою чергу, керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

Почнемо з ударів по НПЗ. Вони вже завдали збитків ворогу на мільярди. Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу. А СNN говорить, що атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн. Дрони нанесли вже більше 20 ударів по НПЗ ворога. Деякі НПЗ зазнали повторної атаки, якраз після завершення ремонту. Зазначу, що дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. росії вкрай важко їх замінити.

Тепер щодо аеродромів. Російські «воєнкори» жаліються, що РФ втратила на землі більше авіації, ніж в повітрі, та понесла багатомільярдні збитки. А головне, що ворогу буде важко в короткий час поновити парк літаків. Чому для нас це важливо? Більше знищених російських літаків – менше ворожих КАБів, які вони скидають. КАБи – одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. Також росіяни нищать літаками міста українського Донбасу, скидають бомби на Харків і область. Удари по аеродромам суттєво скорочують бойовий потенціал російської авіації.

І про ще один важливий чинник. Ворог поки не зміг адаптуватись до ударів дронів. В тому числі і завдяки постійній зміні тактики нашими силами. Наприклад, це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі були уражені літаки росіян, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

Те що наші спецслужби нарощують кількість ударів по НПЗ і аеродромам росіян – важливий фактор у війні. Після потужної атаки по ряду об’єктів в ніч на 17 травня, проведена ще одна серія атак. І в тому, що інтенсивність ударів наростатиме, в мене особисто сумнівів немає.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: санкції завод ворог безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Тарас Загородній

НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»
СБУ розширила перелік цілей у РФ: настала черга нафтобаз
СБУ розширила перелік цілей у РФ: настала черга нафтобаз
Як зупинили обстріл київської енергетики
Як зупинили обстріл київської енергетики
Крим став реальним щоденним полем бою
Крим став реальним щоденним полем бою
Що показала історія з Ілоном Маском?
Що показала історія з Ілоном Маском?
Хто винен у загибелі тварин у Бородянці?
Хто винен у загибелі тварин у Бородянці?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
14K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт (оновлено)
12K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
11K
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
9011
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних
6913
85-річчя у Палаці «Україна». Хто прийшов вітати легендарного керівника Ансамблю Вірського (фото)
6654
У яких регіонах України найбільше ухилянтів: дані Нацполіції

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua