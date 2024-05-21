НПЗ і аеродроми. Чому плачуть російські «воєнкори»

Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу

НПЗ і аеродроми. Так виглядають сьогодні пріоритетні цілі для дронів для наших спецслужб. Чому цілі саме такі? Давайте розбиратись.

Цими вихідними цілями дронів, зокрема СБУ, стали військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ. На летовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29. Відео потужних вибухів місцеві жителі виклали в мережу. В свою чергу, керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

Почнемо з ударів по НПЗ. Вони вже завдали збитків ворогу на мільярди. Пентагон заявив, що 14% нафтопереробних потужностей росіян вже виведені з ладу. А СNN говорить, що атаки дронів мають більший вплив на російську економіку, ніж нинішні санкції західних країн. Дрони нанесли вже більше 20 ударів по НПЗ ворога. Деякі НПЗ зазнали повторної атаки, якраз після завершення ремонту. Зазначу, що дрони завдають ударів по тим частинам НПЗ, де використано найбільше компонентів західного обладнання. росії вкрай важко їх замінити.

Тепер щодо аеродромів. Російські «воєнкори» жаліються, що РФ втратила на землі більше авіації, ніж в повітрі, та понесла багатомільярдні збитки. А головне, що ворогу буде важко в короткий час поновити парк літаків. Чому для нас це важливо? Більше знищених російських літаків – менше ворожих КАБів, які вони скидають. КАБи – одна з найголовніших проблем, з якою стикаються ЗСУ на фронті. Також росіяни нищать літаками міста українського Донбасу, скидають бомби на Харків і область. Удари по аеродромам суттєво скорочують бойовий потенціал російської авіації.

І про ще один важливий чинник. Ворог поки не зміг адаптуватись до ударів дронів. В тому числі і завдяки постійній зміні тактики нашими силами. Наприклад, це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром «Кущевська» та Слов’янський НПЗ за останні три тижні. Тоді на аеродромі були уражені літаки росіян, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

Те що наші спецслужби нарощують кількість ударів по НПЗ і аеродромам росіян – важливий фактор у війні. Після потужної атаки по ряду об’єктів в ніч на 17 травня, проведена ще одна серія атак. І в тому, що інтенсивність ударів наростатиме, в мене особисто сумнівів немає.