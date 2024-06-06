Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають
Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій
•1•
Газпром сильно постраждав від війни в Україні.
- «Газпром» навряд чи зможе відновити продажі газу, втрачені в результаті війни, принаймні протягом 10 років, йдеться у доповіді, підготовленій на замовлення керівництва російського енергетичного концерну.
- Експорт компанії до Європи до 2035 року становитиме у середньому 50-75 млрд кубометрів на рік, що навряд чи становитиме третину від довоєнного рівня, йдеться у дослідженні.
- Хоча «Газпром» сподівається, що новий трубопровід до Китаю допоможе заповнити втрачені обсяги європейського експорту, його потужність становитиме лише 50 млрд куб. м на рік, а ціна, яку платить Пекін, набагато нижча за європейську. При цьому угоди про будівництво газопроводу ще не досягнуто.
- Основними наслідками санкцій для «Газпрому» та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 не раніше 2035 року.
- Санкції позбавили російську енергетичну галузь доступу до найважливіших технологій, таких як турбіни, які допомагають переміщати газ трубопроводами, а також до запасних частин і фахівців, необхідних для їх ремонту.
- Автори доповіді вважають, що ЗПГ може стати надійнішим джерелом експортних доходів для Росії, оскільки він транспортується на суднах, а не трубопроводами, і його складніше відстежити.
- Будівництво ЗПГ-терміналів на східному узбережжі Росії могло б диверсифікувати експорт до країн крім Китаю та послабити залежність, яка дозволяє Пекіну контролювати ціну, яку він платить за газ.
- Але «Газпрому» буде важко нарощувати власні експортні потужності, якщо Росія не зможе покінчити із залежністю від турбін західного виробництва, які використовуються для таких завдань, як вироблення електроенергії та стиснення газу, а також для його транспортування.
- Міністерство енергетики Росії очікує, що компанії зможуть ремонтувати турбіни американського виробництва до наступного року.
- Однак російські компанії ще мають відтворити найважливіші частини виробництва турбін, при цьому до 75% необхідних компонентів поставляються із західних країн.
•2•
Росію проганяють із найбільшої у світі гуманітарної організації.
- Російські компанії не допускають до тендерів Світової продовольчої програми (СПП) ООН на постачання гуманітарних продуктів за принципом країни походження товару.
- Йдеться про програму, у рамках якої продовольство закуповується і передається в країни, які її потребують, як гуманітарна допомога – її постачальником Росія була протягом останніх 20 років.
- Російські продукти – борошно, соняшникова олія, горох – займали в останні роки до 20% від усіх зовнішніх поставок цієї допомоги.
- Але тепер низка донорів, які виділяють гроші на програму, виставляють умову, що їх кошти не можуть використовуватися для закупівлі продовольства, зробленого в Росії або купленого у російських компаній.
•3•
Надходження від російської нафти до державного бюджету РФ зросли майже на 50% у травні порівняно з роком тому, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.
- На основі даних Міністерства фінансів РФ, минулого місяця податки, пов’язані з нафтою, зросли до 632,5 мільярда рублів (7,1 мільярда доларів).
- Загальна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів, повідомили у міністерстві.
- Підвищення доходів відбулося після підвищення цін на нафту марки Urals, ключову експортну суміш Росії. Міністерство розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у 74,98 долара за барель проти 58,63 долара рік тому.
- Знижка суміші до глобального порівняльного рівня Brent зменшилася, навіть на тлі обмеження ціни, встановленого країнами Великої сімки.
- Обмеження G-7 має на меті зменшити приплив нафтодоларів – ключових для фінансування війни Кремля проти України – шляхом обмеження доступу до західних транспортних і страхових послуг, утримуючи при цьому Росію на світовому ринку.
- Москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азіатським клієнтам.
- У місячному вимірі надходження до бюджету від нафти та газу в травні фактично впали більш ніж на 35%. Падіння відображає той факт, що один із ключових податків на нафту у Росії – так званий збір на основі прибутку – сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.
- Доходи Росії від нафти минулого місяця могли б бути вищими, якби вони не постраждали від величезних субсидій виробникам палива у країні. Уряд виплатив підприємствам майже 202 мільярди рублів за внутрішні поставки дизеля та бензину.
- Очікується, що цього року бюджет отримає від промисловості 10,99 трлн рублів, у порівнянні з попередньою оцінкою у 11,5 трлн рублів, показує проєкт поправок до державного бюджету.
•4•
Постачання російського газу по «Турецькому потоку» досягло рекорду.
- Добове прокачування російського природного газу у травні «Турецьким потоком» склало понад 55,5 млн куб м.
- Рекорд було встановлено 29 травня, перевищивши середньодобове значення за останній місяць весни, що становило 47 млн куб.
- Цей показник практично вдвічі вищий у порівнянні з тим самим періодом минулого року.
- У квітні цього року прокачування збільшилося на 15 відсотків. За останній місяць лише у серпні та вересні минулого року було досягнуто вищі значення прокачування по «Турецькому потоку».
- Сумарно у травні по «Турецькому потоку» було поставлено 1,45 млрд куб м російського газу, що стало максимальним місячним показником з початку року.
•5•
На кінець 2023 року про вихід з Росії заявили 1503 російські підрозділи іноземних компаній.
- Ще 942 організації заявили про зупинення діяльності, 553 анонсували скорочення операцій та 885 відмовилися від інвестицій у Росію.
- При цьому вважати такими, що реально пішли (тобто такими, хто ліквідував юрособу або змінив власників на російських чи інших іноземних осіб) можна лише 666 компаній.
- Є регіони, які постраждали від реального відходу великих іноземних гравців.
- До них належить нафтовидобувна Сахалінська область (внесок іноземців в економіку становив 2% за зайнятістю та 1,8% за виручкою) та регіони з диверсифікованою промисловістю – Тульська область (1,3 та 2,7%) та Татарстан (2,4 та 1,3%).
- Якщо говорити про компанії, що фактично пішли, особливо сильно постраждала Калузька область, де розташовано багато автовиробництв – там їх внесок у загальну виручку становив 22,8%.
•6•
Німецька EOS Group, яка володіє у Росії однією з найбільших колекторських компаній, готується вийти з цього бізнесу.
- Іноземні акціонери російської ЕОС вели переговори як мінімум із чотирма потенційними покупцями.
- Принципове рішення про продаж російської «дочки» прийнято, нового інвестора обрано, йде підготовка до угоди.
- Компанія, на відміну від багатьох інших західних бізнесів, у 2022 році не оголошувала про плани піти з Росії.
- Але колектори із західних країн уже неодноразово стикалися із проблемами при поверненні боргів.
•7•
США готові надати Україні кредит на суму $50 млрд, що погашається за рахунок прибутку від заморожених активів РФ, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.
- Пропозицію обговорили 5 червня, на зустрічі міністрів фінансів ЄС.
- Точні умови кредиту, включаючи його термін погашення, відсоткову ставку, а також чи буде він надавати безпосередньо або через посередника (наприклад, через Світовий банк), ще потрібно визначити.
- Вашингтон розглядає видачу кредиту за умови, що активи російського Центробанку в ЄС залишаться замороженими «доти, доки Росія не погодиться сплатити збитки, завдані Україні».
•8•
У Латвії хочуть заборонити громадянам РФ і Білорусі викладати у школах.
- Фракція опозиційного Національного об'єднання у Сеймі Латвії виступила з ініціативою змінити вимоги до педагогів, заборонивши громадянам Росії та Білорусі працювати у латвійських школах.
- Посилаючись на інформацію Міністерства освіти і науки, Нацоб'єднання стверджує, що зараз у школах працюють 214 громадян Росії та Білорусі.
- На думку опозиції, це неприйнятно, що «нове покоління у Латвії виховують і навчають громадяни країни-агресора».
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