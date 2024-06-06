Росія проти санкцій. Доходи від нафти зростають

Основними наслідками санкцій для «Газпрому» та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 не раніше 2035 року

Інформація щодо поточних втрат Росії внаслідок санкцій

•1•

Газпром сильно постраждав від війни в Україні.

«Газпром» навряд чи зможе відновити продажі газу, втрачені в результаті війни, принаймні протягом 10 років, йдеться у доповіді, підготовленій на замовлення керівництва російського енергетичного концерну.

Експорт компанії до Європи до 2035 року становитиме у середньому 50-75 млрд кубометрів на рік, що навряд чи становитиме третину від довоєнного рівня, йдеться у дослідженні.

Хоча «Газпром» сподівається, що новий трубопровід до Китаю допоможе заповнити втрачені обсяги європейського експорту, його потужність становитиме лише 50 млрд куб. м на рік, а ціна, яку платить Пекін, набагато нижча за європейську. При цьому угоди про будівництво газопроводу ще не досягнуто.

Основними наслідками санкцій для «Газпрому» та енергетичної галузі є скорочення обсягів експорту, які будуть відновлені до рівня 2020 не раніше 2035 року.

Санкції позбавили російську енергетичну галузь доступу до найважливіших технологій, таких як турбіни, які допомагають переміщати газ трубопроводами, а також до запасних частин і фахівців, необхідних для їх ремонту.

Автори доповіді вважають, що ЗПГ може стати надійнішим джерелом експортних доходів для Росії, оскільки він транспортується на суднах, а не трубопроводами, і його складніше відстежити.

Будівництво ЗПГ-терміналів на східному узбережжі Росії могло б диверсифікувати експорт до країн крім Китаю та послабити залежність, яка дозволяє Пекіну контролювати ціну, яку він платить за газ.

Але «Газпрому» буде важко нарощувати власні експортні потужності, якщо Росія не зможе покінчити із залежністю від турбін західного виробництва, які використовуються для таких завдань, як вироблення електроенергії та стиснення газу, а також для його транспортування.

Міністерство енергетики Росії очікує, що компанії зможуть ремонтувати турбіни американського виробництва до наступного року.

Однак російські компанії ще мають відтворити найважливіші частини виробництва турбін, при цьому до 75% необхідних компонентів поставляються із західних країн.

•2•

Росію проганяють із найбільшої у світі гуманітарної організації.

Російські компанії не допускають до тендерів Світової продовольчої програми (СПП) ООН на постачання гуманітарних продуктів за принципом країни походження товару.

Йдеться про програму, у рамках якої продовольство закуповується і передається в країни, які її потребують, як гуманітарна допомога – її постачальником Росія була протягом останніх 20 років.

Російські продукти – борошно, соняшникова олія, горох – займали в останні роки до 20% від усіх зовнішніх поставок цієї допомоги.

Але тепер низка донорів, які виділяють гроші на програму, виставляють умову, що їх кошти не можуть використовуватися для закупівлі продовольства, зробленого в Росії або купленого у російських компаній.

•3•

Надходження від російської нафти до державного бюджету РФ зросли майже на 50% у травні порівняно з роком тому, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до міжнародних санкцій.

На основі даних Міністерства фінансів РФ, минулого місяця податки, пов’язані з нафтою, зросли до 632,5 мільярда рублів (7,1 мільярда доларів).

Загальна виручка від нафти і газу зросла на 39% до 793,7 млрд рублів, повідомили у міністерстві.

Підвищення доходів відбулося після підвищення цін на нафту марки Urals, ключову експортну суміш Росії. Міністерство розрахувало травневі податки на основі ціни Urals у 74,98 долара за барель проти 58,63 долара рік тому.

Знижка суміші до глобального порівняльного рівня Brent зменшилася, навіть на тлі обмеження ціни, встановленого країнами Великої сімки.

Обмеження G-7 має на меті зменшити приплив нафтодоларів – ключових для фінансування війни Кремля проти України – шляхом обмеження доступу до західних транспортних і страхових послуг, утримуючи при цьому Росію на світовому ринку.

Москва пристосувалася до обмежень, включаючи заборону Європейського Союзу на імпорт російської нафти, використовуючи величезний тіньовий флот танкерів і продаючи свою нафту азіатським клієнтам.

У місячному вимірі надходження до бюджету від нафти та газу в травні фактично впали більш ніж на 35%. Падіння відображає той факт, що один із ключових податків на нафту у Росії – так званий збір на основі прибутку – сплачується чотири рази на рік: у березні, квітні, липні та жовтні.

Доходи Росії від нафти минулого місяця могли б бути вищими, якби вони не постраждали від величезних субсидій виробникам палива у країні. Уряд виплатив підприємствам майже 202 мільярди рублів за внутрішні поставки дизеля та бензину.

Очікується, що цього року бюджет отримає від промисловості 10,99 трлн рублів, у порівнянні з попередньою оцінкою у 11,5 трлн рублів, показує проєкт поправок до державного бюджету.

•4•

Постачання російського газу по «Турецькому потоку» досягло рекорду.

Добове прокачування російського природного газу у травні «Турецьким потоком» склало понад 55,5 млн куб м.

Рекорд було встановлено 29 травня, перевищивши середньодобове значення за останній місяць весни, що становило 47 млн куб.

Цей показник практично вдвічі вищий у порівнянні з тим самим періодом минулого року.

У квітні цього року прокачування збільшилося на 15 відсотків. За останній місяць лише у серпні та вересні минулого року було досягнуто вищі значення прокачування по «Турецькому потоку».

Сумарно у травні по «Турецькому потоку» було поставлено 1,45 млрд куб м російського газу, що стало максимальним місячним показником з початку року.

•5•

На кінець 2023 року про вихід з Росії заявили 1503 російські підрозділи іноземних компаній.

Ще 942 організації заявили про зупинення діяльності, 553 анонсували скорочення операцій та 885 відмовилися від інвестицій у Росію.

При цьому вважати такими, що реально пішли (тобто такими, хто ліквідував юрособу або змінив власників на російських чи інших іноземних осіб) можна лише 666 компаній.

Є регіони, які постраждали від реального відходу великих іноземних гравців.

До них належить нафтовидобувна Сахалінська область (внесок іноземців в економіку становив 2% за зайнятістю та 1,8% за виручкою) та регіони з диверсифікованою промисловістю – Тульська область (1,3 та 2,7%) та Татарстан (2,4 та 1,3%).

Якщо говорити про компанії, що фактично пішли, особливо сильно постраждала Калузька область, де розташовано багато автовиробництв – там їх внесок у загальну виручку становив 22,8%.

•6•

Німецька EOS Group, яка володіє у Росії однією з найбільших колекторських компаній, готується вийти з цього бізнесу.

Іноземні акціонери російської ЕОС вели переговори як мінімум із чотирма потенційними покупцями.

Принципове рішення про продаж російської «дочки» прийнято, нового інвестора обрано, йде підготовка до угоди.

Компанія, на відміну від багатьох інших західних бізнесів, у 2022 році не оголошувала про плани піти з Росії.

Але колектори із західних країн уже неодноразово стикалися із проблемами при поверненні боргів.

•7•

США готові надати Україні кредит на суму $50 млрд, що погашається за рахунок прибутку від заморожених активів РФ, якщо Євросоюз продовжить антиросійські санкції на невизначений термін.

Пропозицію обговорили 5 червня, на зустрічі міністрів фінансів ЄС.

Точні умови кредиту, включаючи його термін погашення, відсоткову ставку, а також чи буде він надавати безпосередньо або через посередника (наприклад, через Світовий банк), ще потрібно визначити.

Вашингтон розглядає видачу кредиту за умови, що активи російського Центробанку в ЄС залишаться замороженими «доти, доки Росія не погодиться сплатити збитки, завдані Україні».

•8•

У Латвії хочуть заборонити громадянам РФ і Білорусі викладати у школах.