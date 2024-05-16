США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України

Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр різко висловилася про китайські компанії, які допомагають Путіну вести цю війну проти України

Речниця Білого дому наголосила, що таку позицію підтримують інші країни Заходу

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні. Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає «Укрінформ».

«Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України», – підкреслила Жан-П’єр.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні.

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією.