Головна Світ Політика
search button user button menu button

США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України

Надія Карбунар
glavcom.ua
США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр різко висловилася про китайські компанії, які допомагають Путіну вести цю війну проти України
фото з відкритих джерел

Речниця Білого дому наголосила, що таку позицію підтримують інші країни Заходу

Адміністрація США висловила жорстку позицію щодо дій Китаю, який забезпечує підтримку російського військово-промислового комплексу для підживлення агресивної війни Кремля в Україні. Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає «Укрінформ».

«Я хочу прояснити одну річ: ми вважаємо неприйнятним, що китайські компанії допомагають Путіну вести цю війну проти України», – підкреслила Жан-П’єр.

Таким чином вона прокоментувала запитання щодо взаємодії РФ і Китаю, а також запланованої зустрічі лідерів двох країн цього тижня.

Речниця Білого дому також наголосила, що цю позицію підтримують інші країни Заходу.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у ніч проти 16 травня прибув до китайського Пекіна на запрошення свого китайського колеги Сі Цзіньпіна.

Раніше Блінкен розкритикував Китай за «вічну» війну в Україні. 

Нагадаємо, посол США при НАТО Джуліанна Сміт заявила, що Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти.

Також Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США бачили докази спроб Китаю «вплинути і, можливо, втрутитися» у майбутні вибори в США, попри зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього.

До слова, китайські компанії звертаються до підпільних каналів фінансування, таких як валютні брокери на кордоні та до забороненої криптовалюти через відмову банків Китаю фінансувати транзакції, пов'язаних із Росією.

Читайте також:

Теги: економіка вибори Китай путін посол технології фінансування Ентоні Блінкен диктатор Сі Цзіньпін запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США планують направити конфісковані російські активи на фінансування відновлення України
Блінкен розповів про плани щодо заморожених російських активів у США
Вчора, 08:18
США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
США можуть обмежити доступ Raiffeisen до доларової системи
Вчора, 14:10
Сполучені Штати нададуть Україні $2 млрд фінансової та військової допомоги
США оголосили додаткові $2 млрд допомоги Україні
Вчора, 15:12

Політика

США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
США зробили різку заяву про роль Пекіна у війні проти України
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
Путін прилетів у Китай: що відомо про мету і програму візиту
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
Путін заборонив «іноагентам» брати участь у виборах
Медики оперують Фіцо понад 3,5 години: стан критичний
Медики оперують Фіцо понад 3,5 години: стан критичний
Генерал, який прославився провалами в Україні, охоронятиме кордон Росії з НАТО
Генерал, який прославився провалами в Україні, охоронятиме кордон Росії з НАТО
Названо дату дебатів Байдена з Трампом
Названо дату дебатів Байдена з Трампом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Представник штабу Командування ТрО: За мотивованих добровольців йде шалена конкуренція між підрозділами
11K
Вибухи на аеродромі «Бельбек» у Криму: стали відомі наслідки (фото, відео)
9297
Путін «кладе на стіл» Харківську область: що значить нова заява диктатора
8829
Втрати ворога станом на 15 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
5735
Удар по аеродрому «Бельбек». Україна могла пошкодити винищувачі МіГ-31 – Defense Express
5708
Захарова влаштувала істерику через заяву очільника МОК про росіян, які підтримують війну

Новини

Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37
РФ використовує снаряди з КНДР, які виготовили у 1970-х – Business Insider
14 травня, 21:24
Навіщо Путін звільнив Шойгу – Центр протидії дезінформації дав роз'яснення
14 травня, 19:17

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua