Годжес назвав можливі цілі військ НАТО в Україні

Рішення про введення військ не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети

Лише відправити війська НАТО до країни, яка воює, було б «надто просто». Треба спершу визначити стратегію того, до чого це має призвести, і як ефективно використовувати ресурси. Таку думку екскомандувач силами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес висловив у коментарі «24 каналу.

Годжес прокоментував обговорення в деяких країнах НАТО сценарію, за якого війська Альянсу можуть бути відправлені до України. Генерал-лейтенант розповів, яка буде мета в іноземних військ, якщо це таки станеться.

Екскомандувач силами США звернув увагу, що ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення в майбутньому військових НАТО до України перехопили інші країни Європи. Це змушує росіян турбуватися про те, які задуми в Києва та його партнерів.

«Я знаю, що вони (війська НАТО, – ред.) можуть тут робити. Можу вказати багато місць, де можна було б розмістити війська США або інших країн, щоб вони могли робити те, що було б корисним для України», – сказав Годжес.

Він зауважив, що введення військ – у будь-якому разі, достатньо важливе політичне рішення, однак його не можна ухвалювати, якщо заздалегідь не буде визначено стратегічної мети.

До слова, Ходжес вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.

Також Годжес сказав, що надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16.