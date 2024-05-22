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Китай запровадив санкції проти виробників зброї США

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Китай запровадив санкції проти виробників зброї США
У Пекіні заявили, що США нібито ігнорують «неупереджену позицію» Китаю щодо війни в Україні
фото: з відкритих джерел

Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю

Сьогодні, 22 травня, влада Китаю запровадила санкції проти 12 виробників зброї зі Сполучених Штатів та їхніх керівників. Про це повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ КНР.

Як зазначається, у Пекіні заявили, що США нібито ігнорують «неупереджену позицію» Китаю щодо «української кризи», запроваджують «протиправні» односторонні санкції та вдаються до «залякування та економічного примусу.

Окрім того, в КНР обурені тим, що Вашингтон продає озброєння Тайваню, що нібито «підриває суверенітет й територіальну цілісність» Китаю.

Санкції були запроваджені проти 12 американських підприємств оборонно-промислового комплексу та їх керівників.

Зокрема йдеться про:

  • Lockheed Martin Missiles and Fire Control;
  • Lockheed Martin Aeronautics;
  • Javelin Joint Venture;
  • Raytheon Missile Systems;
  • General Dynamics Ordnance and Tactical Systems;
  • General Dynamics Information Technology;
  • General Dynamics Mission Systems;
  • Intercoastal Electronics;
  • Systems Research and Simulation;
  • Iron Mountain Solutions;
  • Applied Technology Group;
  • Arciont.

Вищим керівникам усіх компаній заборонено вʼїзд на територію Китаю. Їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а їхній статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.

Як повідомлялося, розвідка США та Британії має докази, що Китай допомагає Росії зброєю - Главком (glavcom.ua)

Теги: Китай США санкції

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