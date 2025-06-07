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Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Новий президент Польщі зробив неочікувану заяву щодо вступу України в ЄС
Президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України
фото з відкритих джерел

Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща й Угорщина, також мають свої інтереси, зауважив Навроцький

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що «на цей момент» не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю угорському виданню Mandiner.

Навроцький погодився, що Польща повинна підтримувати Україну «зі стратегічного та геополітичного погляду», та наголосив, що найбільшою загрозою для Варшави є Росія.

А втім, продовжив політик, Україна повинна розуміти, що інші країни, зокрема Польща й Угорщина, також мають свої інтереси. У цьому самому контексті він згадав про Волинську трагедію.

«Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався і як президент не погоджуся на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу та консенсусу з цих питань», – заявив Навроцький.

Водночас президент Польщі відзначив, що його країна відіграла провідну роль у підтримці України, а також додав, що це «дає основу для глибших роздумів над тим, що ми також маємо право на свої інтереси».

Зазначимо, що це не вперше Навроцький виступає проти євроінтеграції України. Ще взимку він заявляв, що Києву немає місця ні в НАТО, ні в ЄС, допоки Україна не відповість за «злочини на Волині».

А незадовго до другого туру виборів він підписав декларацію з 8 пунктів лідера ультраправої коаліції «Конфедерація» Славоміра Менцена, який зазнав поразки в першому турі. Серед іншого, Навроцький зобов’язався виступати проти вступу України до НАТО.

Нагадаємо, ставлення польського суспільства до українців значно погіршилося протягом останніх двох років, показують нові соціологічні дослідження. Якщо на початку війни поляки масово допомагали біженцям, то зараз антипатія до українців уперше перевищила симпатію.

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Теги: росія Польща Україна президент Кароль Навроцький Європейський союз

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