Росія вичерпала резерви для підтримки економіки – глава Центробанку

Перехід до воєнної економіки та західні санкції чинять дедалі більший тиск на економіку РФ

Очільниця Центрального банку Російської Федерації Ельвіра Набіулліна заявила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на посадовицю на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

За словами Набіулліної, йдеться про робочу силу, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи, а також гроші Фонду національного добробуту, за допомогою якого російський уряд латав прогалини в бюджеті та оплачував трильйонні мегапроєкти.

«Ми росли два роки досить високими темпами через те, що були задіяні вільні ресурси. Нам треба розуміти, що багато з цих ресурсів дійсно вичерпані», – каже вона.

За даними Росстату, рівень безробіття опустився до історичного мінімуму (2,3%), а масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд Росії оцінює у 2 млн осіб. Рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно з Росстатом, перевищував 80%, що стало рекордом у сучасній історії РФ.

Ліквідні активи Фонду національного добробуту за час повномасштабного вторгнення скоротилися втричі – до 2,8 трлн руб. Запаси валюти у фонді знизилися до 153,7 млрд юанів – мінімуму з моменту його створення у 2008 році, а золотий запас ФНД зменшився до 139,5 тонни, хоча перед початком великої війни перевищував 400 тонн.

Прибутки російського бізнесу в березні обвалилися на третину, а у ключовому, нафтогазовому секторі – удвічі. Промисловість опинилася на межі стагнації (1,2% зростання за січень-квітень), а цивільні галузі почали скорочуватися.

Нагадаємо, економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.

Раніше полковник британської армії у відставці Філіп Інґрем заявив, що у 2026 році економічні труднощі, з якими вже стикаються віддалені й бідні регіони Росії, почнуть відчувати і жителі європейської частини країни.

До слова, у травні 2025 року доходи Росії від продажу нафти й газу за кордон знизилися до найнижчого рівня від початку повномасштабної війни проти України.