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Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Лідери ЄС підтримали використання доходів від заморожених активів РФ на користь України
фото з відкритих джерел

За перші дев'ять місяців цього року на заморожених активах вдалося заробити мільярди євро

Лідери ЄС схвалили плани використання мільярдів євро, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні, а Європейська комісія висуне відповідні юридичні пропозиції на початку грудня. Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що західні санкції знерухомили 300 мільярдів доларів, що належать російському центральному банку, відколи РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. З цих коштів 180 млрд євро зберігається в Euroclear, найбільшому в світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

Euroclear заявив, що заробив близько 3 млрд євро на заморожених російських активах лише за перші дев'ять місяців цього року порівняно з 347 млн євро за аналогічний період 2022 року, і це зростання зумовлене зростанням процентних ставок.

Посадовці ЄС шукають шляхи спрямування цих надходжень в Україну, але Європейський центральний банк попередив про потенційні ризики для євро, пов'язані з доступом до цих надходжень, застерігаючи, що це може спонукати інші центральні банки відмовитися від своїх активів, деномінованих у євро, і послабити валюту.

Але лідери, які зібралися на саміті в п'ятницю, схвалили цей крок, закликавши Єврокомісію «прискорити роботу з метою подання пропозицій».

«Необхідний рішучий прогрес у координації з партнерами щодо того, як будь-які надзвичайні доходи приватних осіб, отримані безпосередньо від знерухомлених активів Росії, могли бути спрямовані на підтримку України та її відновлення і реконструкцію, відповідно до застосовних договірних зобов'язань, а також відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права. Європейська Рада закликає Високого представника та Комісію прискорити роботу з метою подання пропозицій», – йдеться у рішенні саміту.

Комісія планує представити пропозиції на початку грудня, про що Financial Times повідомили два високопосадовці, які брали участь у їх підготовці.

Деякі країни-члени ЄС, такі як Німеччина, раніше скептично ставилися до цих планів через юридичні проблеми, пов'язані з правом власності на кошти. Ці побоювання були розвіяні на початку цього місяця, коли міністр фінансів США Джанет Єллен підтримала ідею зняття вершків з непередбачених прибутків.

Очікується, що грудневі пропозиції Єврокомісії роз'яснять юридичні зобов'язання щодо непередбачених прибутків у депозитаріях цінних паперів, таких як. Лише на наступному етапі, очікувано наступного року, буде представлено законодавство, яке дозволить фактично вилучити і перерозподілити ці кошти на користь Києва.

Нагадаємо, країни «Великої сімки» мають намір оголосити про введення заборони на імпорт російських алмазів до кінця жовтня. Про це повідомляє Reuters. За інформацією дипломатичних джерел видання, після такого анонсу G7 буде підготовлено відповідну пропозицію до 12 пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Теги: санкції росія гроші Україна Європейський союз

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