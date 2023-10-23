В Україні воюють солдати з Непалу – розслідування

Непал, який не має виходу до моря, зі зростанням населення та зростанням безробіття, є однією з найбідніших країн Азії

Маленька країна далеко від України посилає сотні людей на війну з обох сторін. Десятки молодих непальців пішли воювати, одних заманили обіцянки Росії отримати роботу, інших – бої за Україну. Все це підвищує перспективу непальців воювати один з одним у далекій для них війні. Про це йдеться в розслідуванні The New York Times.

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Видання наводить історію непрацюючого лаборанта Сандіпа Тапалія, який через те, що не міг знайти гідну роботу, відправився воювати до України на стороні окупантів. Йому пообіцяли роботу медиком.

Протягом кількох тижнів він це робив, відбуваючи контракт, який підписав приблизно на 75 тис. рублів на місяць (близько 750 дол.); були фотографії в чіткому камуфляжі; і навіть кілька відео, на яких він марширує навколо російської військової бази. Але не минуло й місяця, він залишив сестрі коротке голосове повідомлення: «Нас везуть у джунглі. Подзвоню тобі, коли я повернуся». Потім тиша.

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За словами непальських урядовців, судячи з документів, наданих The New York Times, та інтерв’ю з членами сім’ї та солдатом, який служить в Україні, більшість – воюють за Росію.

Але менша група приєдналася до «Іноземного легіону» на боці України, за словами членів легіону. Це підвищує ймовірність того, що молоді люди з бідної гімалайської країни, яка не зацікавлена ​​у війні, можуть протистояти один одному в окопах в Україні, і ця тривожна перспектива створює тривогу у них вдома.

Зазначається, що Непал, який не має виходу до моря, зі зростанням населення та зростанням безробіття, є однією з найбідніших країн Азії. Вона також має довгу історію експорту молодих людей на чужі війни.

Понад 200 років тому британці залучили непальських солдатів-гуркхів, щоб допомогти їм придушити повстання та захопити Індію. Гуркхи продовжували воювати також на стороні Британії в обох світових війнах, а ще в Іраку та Афганістані.

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Війна в Україні поставила Непал у скрутне становище. Країна намагалася зберігати нейтралітет, відмовляючись приєднатися до економічних санкцій проти Москви. Але на відміну від Індії, Непал зайняв позицію в ООН проти насильницького експансіонізму Росії.

Раніше повідомлялося, що український уряд готується залучати іноземну робочу силу після війни.

До слова, триває 607-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.

Сьогодні вночі російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони-камікадзе.

Загалом за добу ворог завдав десять ракетних та 63 авіаційних ударів, здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.