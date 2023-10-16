Окупанти атакували Херсонщину з п'яти літаків

Ворог випустив дев'ять керованих авіабомб

Російські окупанти вкотре атакували Херсонщину. Вони випустили керовані авіабомби. Про це повідомив очільник місцевої ОВА Олександр Прокудін.

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Ворог атакував Херсонщину з п'яти літаків Су.

«За попередньою інформацією випустили дев'ять керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району», – йдеться в повідомленні.

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Інформація про потерпілих і руйнування встановлюється.

Нагадаємо, триває 600-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. З початком доби російські окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши п’ять керованих ракет Х-59, одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 12 ударних БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено дві ракети Х-59 та 11 «Шахедів».