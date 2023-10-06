США внесли понад 40 китайських компаній до списку експортного контролю
Загалом до списку експортного контролю США потрапило 49 компаній
Міністерство торгівлі США додало 42 китайські компанії до урядового списку експортного контролю через підтримку військової та оборонно-промислової бази Кремля. Про це повідомляє The Guardian.
До списку експортного контролю окрім китайських компаній також доєднались сім компаній з Фінляндії, Німеччини, Індії, Туреччини, Об'єднаних Арабських Еміратів та Великої Британії.
«Сьогоднішні доповнення до Списку юридичних осіб дають чіткий сигнал: якщо ви постачаєте російському оборонному сектору технології американського походження, ми дізнаємося про це і вживемо заходів», – заявив помічник міністра з питань експортного контролю Метью Аксельрод.
Нагадаємо, США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь.
Раніше три найбільші китайські нафтогазові компанії потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни.
До слова, Адміністрація Байдена попередила Пекін про свої плани оновити правила, які обмежують поставки чіпів штучного інтелекту та інструментів для виробництва чіпів до Китаю.
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