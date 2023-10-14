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Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ультраправі сили збільшують вплив в Польщі: як це вплине на Україну
фото з відкритих джерел

Конфедерація виступає проти державних витрат, критикуючи кошти, які Польща надала Україні після вторгнення Росії

У неділю, 15 жовтня, в Польщі відбудуться парламентські вибори. Права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набуває популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни, повідомляє CNN.

Головною базою підтримки Конфедерації є молоді польські чоловіки, які проживають у сільських районах. Чиновники від «Права і Справедливості» (PiS) стурбовані можливістю втратити цей виборчий шар і в останні місяці посилили свою риторику щодо Києва. Вони гостро критикують президента Володимира Зеленського та його уряд у питаннях, пов'язаних з Волинською трагедією, імпортом зерна та навіть зброї.

Учасники мітингів, що представляють Конфедерацію, у своїх бесідах з представниками ЗМІ висловлювали негативні оцінки стосовно України та українців. Вони намагались переконати, що лише половина українців, які направляються до Польщі, робить це «з добрими намірами», тоді як інші намагаються наживатися на цьому. Крім того, вони стверджували, що Україна негативно впливає на польську політику і обвинувачували українців у недостатньому прояві вдячності.

Навіть не будучи основним учасником у польській політиці, останніми тижнями партія значно збільшує свій вплив. За думкою фахівців, якщо Конфедерації вдасться домовитися з правлячою партією PiS, це може відкрити шлях до влади для політичної сили, що може позначитися на ухваленні рішень у Польщі, особливо стосовно України. Водночас Конфедерація закликає, що не прагне укладати будь-які угоди, проте загалом поширена думка полягає в тому, що підтримка цієї партії може бути потрібною PiS для зміцнення свого ослабленого уряду.

«Такий результат є найгіршим сценарієм для Києва та Заходу. Усюди на мітингах [Конфедерації] … панують настрої, які приведуть у захват Кремль, який відчайдушно прагне зруйнувати солідарність Заходу. … Історична травма та сусідська конкуренція, відкладені в лютому минулого року, повертаються, і Конфедерація надала голос полякам, які з підозрою дивляться на 1,4 мільйона українських біженців у країні», – йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося, у неділю, 15 жовтня, відбудуться вибори в Польщі, які мають для України ключове значення – поляки обиратимуть обидві палати свого парламенту. Останні парламентські вибори в Європі, які пройшли у Словаччині два тижні тому, закінчилися із найгіршим для України результатом – було сформовано антиукраїнську коаліцію на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. З великою ймовірністю Україна на своєму західному кордоні отримала ще одну проблемну країну, поряд з Угорщиною.

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Теги: росія Польща вибори партії Україна травма

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