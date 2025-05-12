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Лідери Європи у енергетиці: які країни мають найбільші запаси нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Лідери Європи у енергетиці: які країни мають найбільші запаси нафти
Норвегія залишається лідером із видобутку нафти
фото: thebarentsobserver.com

Норвегія та Італія є лідерами за запасами нафти в Європі

Норвегія – це країна на Півночі Європи, яка має значні запаси нафти. Ба більше, саме ця держава є лідером за цим показником в регіоні. Економічний успіх Норвегії напряму пов'язаний з нафтою. Завдяки наддоходам від експорту нафти в минулому столітті змогла створити найбільший суверенний фонд у світі. Крім того, Норвегія залишається одним із ключових постачальників, пише Offshore Technology, повідомляє «Главком».

«Загальний обсяг видобутку сирої нафти в Європі у 2023 році зріс на 3,41% порівняно з 2022 роком. Найбільшими країнами-виробниками нафти в Європі є Норвегія, Велика Британія та Італія. Прогнозується, що до 2030 року щорічний обсяг видобутку сирої нафти та конденсату зменшиться на 3,58% у середньому за рік», – йдеться у матеріалі.

У 2023 році Норвегія мала найбільший видобуток сирої нафти на рівні 1,54 млн барелів на добу, за нею йшли Велика Британія з 0,62 млн барелів на добу та Італія з 0,1 млн барелів на добу. 

У Норвегії зосереджені три найбільших нафтових родовища в Європі:

  • Йохан Свердруп;
  • Снорре;
  • Осеберг.

До слова, у матеріалі згадуються норвержські Джина Крог, Фрам, Гайдрун і Вісунд,  а також родовища Валь-д'Агрі і Темпа Росса, що Італії, і Клер-Рідж, що розташоване у Західних Шетландських островах (Велика Британія). 

Нагадаємо, після посилення тиску з боку Вашингтона та Пекіна Іран почав використовувати так звані «зомбі-судна» для постачання нафти до Китаю, одне з яких нещодавно вдало доставило вантаж.

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Теги: нафта Італія Норвегія Велика Британія

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