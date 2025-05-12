Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії: говоритимуть про Україну

Під час зустрічі окрім теми допомоги Україні також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці

У Великій Британії сьогодні, 12 травня, зберуться міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Переговори стосуватимуться підтримки України, й можливе оголошення санкцій щодо російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Європейських колег у Британії прийматиме глава МЗС країни Девід Леммі. Під час зустрічі окрім теми допомоги Україні також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці.

Така зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, що очікується на початку наступного тижня.

За словами Леммі, союзники зіткнулися «з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту». «Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він екзистенційний для Європи в цілому», – наголосив британський міністр.

Також вказується, що Леммі планував оголосити про подальші санкції проти осіб, які підтримують військову агресію РФ проти України.

Очікується, що під час зустрічі 12 травня глава МЗС Сполученого Королівства звучить заклик до зміцнення європейської безпеки.

За даними західних ЗМІ, на саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком, а також – покращити торгові зв'язки після Brexit.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

До слова, під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня президент Франції Емманюель Макрон зателефонував лідеру США Дональду Трампу у дуже ранню годину, щоб обговорити спільні вимоги до Кремля щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico та публікацію французького президента у соцмережі Х.