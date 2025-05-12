Головна Світ Політика
search button user button menu button

Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії: говоритимуть про Україну

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії: говоритимуть про Україну
Європейських колег у Британії прийматиме глава МЗС країни Девід Леммі
фото: reuters

Під час зустрічі окрім теми допомоги Україні також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці

У Великій Британії сьогодні, 12 травня, зберуться міністри закордонних справ Франції, Італії, Німеччини, Іспанії, Польщі та ЄС. Переговори стосуватимуться підтримки України, й можливе оголошення санкцій щодо російської сторони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Європейських колег у Британії прийматиме глава МЗС країни Девід Леммі. Під час зустрічі окрім теми допомоги Україні також говоритимуть про розширення регіональної оборонної співпраці.

Така зустріч відбудеться напередодні саміту прем'єр-міністра Кіра Стармера з лідерами Євросоюзу, що очікується на початку наступного тижня.

За словами Леммі, союзники зіткнулися «з унікальним моментом для колективної безпеки нашого континенту». «Виклик, який стоїть перед нами сьогодні, стосується не лише майбутнього України – він екзистенційний для Європи в цілому», – наголосив британський міністр.

Також вказується, що Леммі планував оголосити про подальші санкції проти осіб, які підтримують військову агресію РФ проти України.

Очікується, що під час зустрічі 12 травня глава МЗС Сполученого Королівства звучить заклик до зміцнення європейської безпеки.

За даними західних ЗМІ, на саміті з лідерами ЄС 19 травня Стармер сподівається укласти нову оборонну угоду з блоком, а також – покращити торгові зв'язки після Brexit.

Раніше президент України Володимир Зеленський на пресконференції після зустрічі «Коаліції рішучих» заявив, що перемир’я між Україною та Росією має розпочатися в понеділок, 12 травня. Якщо Кремль відмовиться від повного та безумовного припинення вогню, йому загрожують нові санкції. Про це інформує «Главком».

«Ми домовилися, що з понеділка, 12 травня, має розпочатися повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від Росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому Сполучені Штати Америки», – наголосив президент.

Нагадаємо, Путін сказав, що Росія виступає за мир та додав, що саме Україна припинила переговори у 2022 році. Президент Росії заявив, що пропонує продовжити прямі переговори у Стамбулі, у четвер, 15 травня.

До слова, під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня президент Франції Емманюель Макрон зателефонував лідеру США Дональду Трампу у дуже ранню годину, щоб обговорити спільні вимоги до Кремля щодо припинення вогню. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico та публікацію французького президента у соцмережі Х.

Читайте також:

Теги: санкції Велика Британія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Переговорний тупик
Переговорний тупик
21 квiтня, 14:12
Після Рима: маленькі приводи для оптимізму
Після Рима: маленькі приводи для оптимізму
27 квiтня, 14:05
Пошкодження в Одесі
Росія атакувала Одесу дронами: головне за ніч
14 квiтня, 05:46
Дороті Кеттл відсвяткувала свій 103 день народження
Два простих продукти стали секретом довголіття 103-річної британки
2 травня, 03:00
Трамп про війну в Україні: Потрібно зупинити кровопролиття вже зараз
Удар по будинку у Кам’янському та заява Трампа по мир: головне за ніч
26 квiтня, 07:18
У Путіна не було жодної причини за останні кілька днів обстрілювати ракетами цивільні райони, міста і селищfзауважив Трамп
Трамп зробив жорстку заяву після зустрічі з Зеленським
26 квiтня, 17:12
Лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні
Зеленський і Стармер обговорили в Римі необхідні кроки для припинення вогню
26 квiтня, 18:34
Санкції передбачають блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами
Блокування активів та заборона на операції: Україна ввела санкції проти компаній російських олігархів
2 травня, 12:47
9 травня у Львові перебувало 35 делегацій з країн Європейського Союзу та інших держав
Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00

Політика

Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії: говоритимуть про Україну
Очільники МЗС країн Євросоюзу сьогодні зустрічаються у Британії: говоритимуть про Україну
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
Перемовини в Стамбулі: аналітики ISW розкрили план Кремля
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
Путін не хоче миру з Україною, США та Китай заключили угоду: головне за ніч
Катар планує подарувати Трампу «літаючий палац» – ABC
Катар планує подарувати Трампу «літаючий палац» – ABC
Росія готує угоду для України, яка вже звучала на переговорах у 2022 році – ISW
Росія готує угоду для України, яка вже звучала на переговорах у 2022 році – ISW
Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США – NBC
Ізраїль може відмовитися від військової допомоги США – NBC

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
218K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 травня: ситуація на фронті
81K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 травня 2025
68K
Вийшов Путін серед ночі. Що це було?
20K
Частина помилково виплатила військовому майже 2,5 млн. Чим закінчилася історія
13K
«Укрзалізниця» перейменувала поїзди на імена залізничниць, чиї діти захищають Україну
7609
Росіяни тікають із Анапи в окупований Крим

Новини

Візит делегації ЄС. Дипломатичний конфлікт між Будапештом та Києвом. Головне за 9 травня
9 травня, 21:00
Конклав обрав нового Папу. Рада ратифікувала угоду про надра. Головне за 8 травня
8 травня, 21:18
Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
7 травня, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua