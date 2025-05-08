Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі
Врізку було зроблено за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Незаконно викачана нафта потрапляла у спеціальний резервуар у закинутому приміщенні

«Укрнафта» виявила стороннє втручання у викидну лінію однієї зі свердловин на території Великобубнівського родовища нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Врізку було зроблено за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном. До нього було приєднано гумовий шланг високого тиску завдовжки близько 4 м. Водночас до іншого кінця шланга була приєднана пластикова труба довжиною близько 450 м.

Труба була прокладена до закопаної в землю металевої ємності об'ємом приблизно 10 кубометрів, розміщеної на території покинутого господарства у селі В’юнне Роменського району.

Наразі визначаються завдані збитки і встановлюються особи, причетні до злочину.

Нагадаємо, Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів та учасників злочинної групи, яких підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти.

До слова, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року.

Минулого місяця російська казна отримала 1,09 трлн рублів ($13,49 млрд) нафтогазових надходжень. Це нижче від показника 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи вище за показник 1,08 трлн рублів у березні.

За підсумками чотирьох місяців нафтогазові доходи виявилися на 10,3% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 3,73 трлн рублів проти 4,16 трлн рублів у січні-квітні 2024 року.

Читайте також:

Теги: нафта Укрнафта Сумщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Саудівська Аравія вирішила грати на своєму полі
Росія потрапила у нафтову пастку Саудівської Аравії
2 травня, 18:12
Сили оборони України продовжують операцію в Курській області
Міноборони РФ заявляє про створення «смуги безпеки» поблизу Сумщини
2 травня, 16:47
Unipec, торговий підрозділ китайської державної компанії Sinopec, купив російську далекосхідну нафту сорту ESPO
Найбільша китайська держкомпанія відновила закупівлю російської нафти – медіа
23 квiтня, 21:44
Генерал: Бої йдуть на території РФ також
На Сумщині біля державного кордону ​​тривають інтенсивні бої: деталі від Сирського
21 квiтня, 16:54
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик
Частина державного газу, що мала б іти на потреби населення, продається бізнесу – аналітик
21 квiтня, 16:36
Українці вже давно їздять на біоетанольному бензині, адже імпортний бензин із Європи вже містив цей компонент
З 1 травня всі українські АЗС додаватимуть до бензину спирт
18 квiтня, 06:36
Спроби прорвати кордон, робота ворожих ДРГ на Сумщині відбувається постійно
Прорив кордону на Сумщині. Підполковник ЗСУ назвав справжню мету росіян
12 квiтня, 15:38
Росіяни продовжують здійснювати обстріли по прикордонню Сумщини
Інтенсивність штурмів росіян зросла на 30%. Влада повідомила про ситуацію на Сумщині
11 квiтня, 06:27
Goldman Sachs прогнозує нафту по $51-55 за барель до кінця 2026
Одна з найбільших інвестиційних компаній спрогнозувала ціни на нафту до кінця 2026 року
8 квiтня, 11:50

Кримінал

Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі
Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі
Помітили чоловічі риси обличчя. Прикордонники спіймали ухилянта в сукні
Помітили чоловічі риси обличчя. Прикордонники спіймали ухилянта в сукні
На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю
На Прикарпатті вчительку засуджено на 10 років за наркоторгівлю
Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті
Обкрадали жителів ЄС: правоохоронці України та Чехії викрили колцентр на Закарпатті
У Миколаєві суд заарештував екскерівницю МСЕК: деталі справи
У Миколаєві суд заарештував екскерівницю МСЕК: деталі справи
Мінʼюст повідомив, скільки засуджених можуть долучитися до ЗСУ
Мінʼюст повідомив, скільки засуджених можуть долучитися до ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
215K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 травня: ситуація на фронті
79K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 травня 2025
70K
Путін звинуватив Румунію у розв'язанні війни в Україні. МЗС відреагувало на кремлівські закиди
44K
Конклав: посол України у Ватикані назвав ім’я «проукраїнського кандидата»
35K
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
26K
Путін вимкнув москвичам зв'язок. Речник Кремля просить терпіти

Новини

Старт конклаву та авіаколапс у Росії. Головне за 7 травня
Вчора, 21:11
Обмін полоненими, обрання нового канцлера Німеччини. Головне за 6 травня
6 травня, 21:06
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
6 травня, 20:44
В застосунку «Армія+» з’являться нові рапорти – Умєров
6 травня, 15:03
Угода про надра. Rothschild & Co з Дубая за €900 тис консультували Мінекономіки
6 травня, 12:25
Результати виборів у Румунії, взяття під варту ексзаступника Єрмака. Головне за 5 травня
5 травня, 21:06

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua