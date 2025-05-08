Крали нафту через півкілометрову трубу. Мешканців Сумщини викрито на схемі

Врізку було зроблено за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном

Незаконно викачана нафта потрапляла у спеціальний резервуар у закинутому приміщенні

«Укрнафта» виявила стороннє втручання у викидну лінію однієї зі свердловин на території Великобубнівського родовища нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Врізку було зроблено за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном. До нього було приєднано гумовий шланг високого тиску завдовжки близько 4 м. Водночас до іншого кінця шланга була приєднана пластикова труба довжиною близько 450 м.

Труба була прокладена до закопаної в землю металевої ємності об'ємом приблизно 10 кубометрів, розміщеної на території покинутого господарства у селі В’юнне Роменського району.

Наразі визначаються завдані збитки і встановлюються особи, причетні до злочину.

Нагадаємо, Національна поліція оголосила в міжнародний розшук колишнього голову правління одного з найбільших нафтопереробних концернів та учасників злочинної групи, яких підозрюють у привласненні 5,8 млрд грн.

Як повідомлялося, у понеділок, 5 травня, ціни на нафту впали більш ніж на $2 за барель на початку азійських торгів. Причиною цьому став намір ОПЕК+ (Організація країн – експортерів нафти) прискорити зростання видобутку нафти.

До слова, доходи федерального бюджету РФ від нафти й газу у квітні 2025 року скоротилися майже на 12% рік до року.

Минулого місяця російська казна отримала 1,09 трлн рублів ($13,49 млрд) нафтогазових надходжень. Це нижче від показника 1,23 трлн рублів у квітні 2024 року, але трохи вище за показник 1,08 трлн рублів у березні.

За підсумками чотирьох місяців нафтогазові доходи виявилися на 10,3% меншими, ніж за аналогічний період минулого року, склавши 3,73 трлн рублів проти 4,16 трлн рублів у січні-квітні 2024 року.