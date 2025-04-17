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Трамп зробив нафтовим компаніям Канади несподіваний «подарунок»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Трамп зробив нафтовим компаніям Канади несподіваний «подарунок»
фото із відкритих джерел

Канадські виробники нафти активно продають нафту американським нафтопереробним заводам

Канадські нафтові компанії отримують несподіваний «подарунок» у вигляді прибутку від експорту сировини до США. Адже погрожуючи митом, Дональд Трамп обмежив формально поки що тільки імпорт нафти з Венесуели, що відразу ж підняло ціну на канадську сировину. Про це інформує «Главком» із посиланням на Reuters.

«Канадські виробники нафти, які продають нафту американським нафтопереробним заводам, отримують значний несподіваний прибуток, і їм є за що дякувати одній людині: президенту Дональду Трампу», – пише Reuters.

За даними управління інформації Міненерго США (EIA), в останній тиждень березня постачання з Канади до США зросли до рекордного рівня в 4,42 млн барелів на добу, а в перший тиждень квітня залишилися на високому рівні в 3,94 млн барелів на добу.

Однак справа навіть не в обсягах канадської нафти, яка надходить до США. Мита на сировину Дональд Трамп так і не запровадив. Але водночас скоротилася знижка на канадську нафту до американських сортів, повідомляє як Reuters, так і The Financial Times.

За їхніми даними, знижка на канадську Western Canada Select (WCS) впала нижче за $10 за барель – найнижчий показник за останні майже п'ять років. Для канадських компаній це чудова новина, оскільки 90% їхньої нафти йде в США.

Ціна WCS частково відображає впевненість трейдерів у тому, що канадський експорт нафти, як і раніше, звільнений від мит ​​США, сказав засновник Commodity Context Рорі Джонстон.

Водночас таку ситуацію підіграв і сам Дональд Трамп, який відкликав ліцензію Chevron на імпорт нафти з Венесуели. Поки що це ніяк не вплинуло на постачання з цієї латиноамериканської країни. EIA вказує, що першого тижня квітня з Венесуели доставляли 285 тис. барелів на добу. Проте психологічний ефект уже стався, оскільки у Канаді та Венесуелі видобувають важку нафту, яка необхідна американським НПЗ і може взаємозамінюватися.

«Як виявилося, канадська нафта є гарною заміною венесуельському сорту, а це означає, що в даний час вона має великий попит з боку нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки США», – повідомляє Reuters.

В агентстві вважають, що канадські видобувачі можуть недовго насолоджуватися несподіваними прибутками, оскільки ОПЕК+ планує вивести на ринок більше, зокрема, важкої нафти.

«Але в найближчі кілька місяців, ймовірно, відбудеться ще більша волатильність на енергетичному ринку, викликана торговельною політикою США, що постійно розвивається. А враховуючи географічне положення та становище канадських виробників нафти на ринку, вони можуть продовжувати отримувати вигоду з цієї плутанини, навіть якщо це не те, що має на увазі програма «Америка насамперед», – помітили в Reuters.

До слова, Саудівська Аравія може отримати нафтову  вигоду з низьких тарифів, які Трамп встановив для країн.  Саудівська Аравія прагне скористатися низькими тарифами, які Дональд Трамп встановив для країн Перської затоки, ставши регіональним виробничим центром, вважають експерти. 

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Теги: нафта США Канада експорт Дональд Трамп імпорт ринок

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