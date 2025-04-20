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Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Велика Британія закликала Росію до повного припинення вогню в Україні
фото з відкритих джерел

19 квітня російський диктатор Путін оголосив про великоднє перемир'я

Велика Британія виступила із закликом до Росії не тільки дотримуватися великоднього перемир'я, а й перейти до повного припинення вогню в Україні. Про це повідомляє Reuters, передає «Главком».

«Україна взяла на себе зобов'язання щодо повного припинення вогню. Ми закликаємо Росію зробити те ж саме», – йдеться у повідомленні.

У заяві британського Міністерства закорднних справ зазначається, що пауза дозволить провести переговори про справедливий і міцний мир.

«Настав момент для Путіна показати, що він серйозно ставиться до миру, припинивши своє жахливе вторгнення», – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що російська сторона нібито зупиняє всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня. Про це оголосив диктатор Володимир Путін.

Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова долучитися до формату повного припинення вогню і діятиме дзеркально до дій РФ, тобто «тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів».

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про «реальну ситуацію на всіх напрямках». Зеленський повідомив про ситуацію на фронті.

«Курщина та Білгородська область – на цю територію великодні заяви Путіна не розповсюдились. Бойові дії тривають, російські удари продовжуються. На частині напрямків на фронті також продовжує звучати російська артилерія, а не обіцянка тиші від російського керівника», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Велика Британія перемир'я росія війна

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