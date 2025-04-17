Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Верховний суд Британії вирішив, кого вважати жінкою

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Верховний суд Британії вирішив, кого вважати жінкою
Визначення статі жінок у Британії стало предметом судового розгляду
фото: people.onliner.by

 Видання Guardian пояснило, що означає рішення Верховного суду Британії щодо поняття «жінка»

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення про те, хто може вважатися жінкою, а хто нею бути не може. Як випливає з ухвали суду, жінками є лише ті, хто такими народився.  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  Guardian.

Розглядати подібне питання Верховному суду довелося у світлі рішення уряду Шотландії, яке у 2018 році ухвалило, що закон про рівність статей захищає інтереси всіх жінок, включаючи трансгендерів. Він передбачає збільшення кількості жінок на держслужбі. Але із таким підходом не погодилися представники феміністського руху Шотландії.

Верховний суд Великої Британії одноголосно ухвалив, що визначення «жінка» у законодавстві про рівність відноситься до «біологічної жінки та біологічної статі». Відповідно, трансгендери не можуть претендувати на ті ж самі права в рамках закону про рівність статей, що й жінки від народження.

Правляча у Великій Британії Лейбористська партія привітала рішення, зазначивши, що воно вносить «ясність» в інтерпретацію закону. Позитивно рішення суду сприйняли і консерватори, вважаючи його «явною перемогою здорового глузду».

Раніше стало відомо, що міністерство у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що тимчасово припиняє обкладати імпортними митами 89 найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Захід буде діяти до 2027 року. 

Читайте також:

Теги: суд соціум закон Велика Британія жінка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Теорія революцій та перспективи протестів у Туреччині
Теорія революцій та перспективи протестів у Туреччині
6 квiтня, 09:29
Круїзи піж СЩА та Канадою опинились у центрі скандалу
Круїзні лайнери під заборону? Канада отримала нову загрозу від США
17 березня, 15:10
Священник був затриманий за протиправну діяльність у квітні минулого року
Суд покарав діяча УПЦ МП за підтримку держави-агресора
19 березня, 18:19
Засуджений українець
У Польщі засудили українця, який вбив дружину та двох доньок
25 березня, 01:59
На Вінниччині керівник ТЦК постав перед судом за невиконання плану мобілізації
На Вінниччині керівник ТЦК постав перед судом за невиконання плану мобілізації
28 березня, 18:40
Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років
«Лікарі вбили його». Син Марадони зробив гучну заяву про смерть батька
26 березня, 14:12
Жінка втратила майже 30 кілограмів ваги протягом восьми місяців
Жінка не могла два роки їсти через рідкісний синдром після Covid-19
4 квiтня, 11:18
Черногоренко: В міністерстві розуміють соціальну значущість законопроєкту: «Тут потрібна спільна робота, ми її дуже швидко ведемо»
Міноборони повідомило, на якій стадії підготовка законопроєкту про демобілізацію
28 березня, 17:29
Суд відхилив позов Трампа
Трамп має сплатити понад $820 тис. автору досьє: рішення суду
4 квiтня, 07:08

Соціум

Верховний суд Британії вирішив, кого вважати жінкою
Верховний суд Британії вирішив, кого вважати жінкою
Вашингтон оголосив День Овечкіна – хокеїста, який відкрито підтримує Путіна
Вашингтон оголосив День Овечкіна – хокеїста, який відкрито підтримує Путіна
Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі
Трамп влаштував великодню молитву та вечерю в Білому домі
Священна гора Кім Чен Ина отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО
Священна гора Кім Чен Ина отримала статус глобального геопарку ЮНЕСКО
У Польщі викрили банду сутенерів. Майже всі – українці
У Польщі викрили банду сутенерів. Майже всі – українці
Туреччина влітку встановить рекорд? Міністр розповів, як країна заманюватиме туристів
Туреччина влітку встановить рекорд? Міністр розповів, як країна заманюватиме туристів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
33K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
33K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
19K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
9672
Туристи з бинтами на головах принесли мільярди доларів економіці Туреччини

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua