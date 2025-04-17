Верховний суд Британії вирішив, кого вважати жінкою

Видання Guardian пояснило, що означає рішення Верховного суду Британії щодо поняття «жінка»

Верховний суд Великої Британії ухвалив рішення про те, хто може вважатися жінкою, а хто нею бути не може. Як випливає з ухвали суду, жінками є лише ті, хто такими народився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Guardian.

Розглядати подібне питання Верховному суду довелося у світлі рішення уряду Шотландії, яке у 2018 році ухвалило, що закон про рівність статей захищає інтереси всіх жінок, включаючи трансгендерів. Він передбачає збільшення кількості жінок на держслужбі. Але із таким підходом не погодилися представники феміністського руху Шотландії.

Верховний суд Великої Британії одноголосно ухвалив, що визначення «жінка» у законодавстві про рівність відноситься до «біологічної жінки та біологічної статі». Відповідно, трансгендери не можуть претендувати на ті ж самі права в рамках закону про рівність статей, що й жінки від народження.

Правляча у Великій Британії Лейбористська партія привітала рішення, зазначивши, що воно вносить «ясність» в інтерпретацію закону. Позитивно рішення суду сприйняли і консерватори, вважаючи його «явною перемогою здорового глузду».

Раніше стало відомо, що міністерство у справах бізнесу та торгівлі Великої Британії повідомило, що тимчасово припиняє обкладати імпортними митами 89 найменувань продуктів харчування та товарів першої необхідності. Захід буде діяти до 2027 року.