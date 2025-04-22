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Скандинавські країни нарощують військовий потенціал на тлі російської загрози – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Скандинавські країни нарощують військовий потенціал на тлі російської загрози – WSJ
Низка країн приймають рішення щодо оборони проти Росії
фото із відкритих джерел

Скандинавські країни мають значний військовий потенціал і передові технології

Швеція, Норвегія, Данія та Фінляндія активізували зусилля щодо зміцнення своєї обороноздатності у зв'язку зі зростаючими побоюваннями щодо потенційної загрози з боку країни-агресорки Росії. Про це пише видання The Wall Street Journal, повідомляє «Главком». 

Згідно з нещодавньою доповіддю датської розвідки, існує ймовірність того, що Російська Федерація може розв'язати «велику війну проти однієї з європейських країн НАТО» в найближчі 3-5 років. Ці висновки поділяють й інші держави Північної Європи, які серйозно стурбовані можливою агресією з боку свого східного сусіда.

Скандинавські країни мають значний військовий потенціал і передові технології в галузі оборони. Швеція відома своєю розвиненою оборонною промисловістю, що виробляє сучасні підводні човни, танки та винищувачі. Норвегія спеціалізується на морському спостереженні та веденні бойових дій у суворих умовах Арктики. Фінляндія має у своєму розпорядженні численну армію і потужні артилерійські сили. Датські спецпідрозділи мають багатий досвід розгортання у гарячих точках, таких як Афганістан та Ірак.

Варто зазначити, що Ісландія – єдина з п'яти скандинавських країн, яка не має постійної армії чи власної оборонної промисловості.

Нагадаємо, парламент Фінляндії одностайно схвалив пропозицію уряду й заборонив росіянам купувати нерухомість у країні через загрозу національній безпеці. 

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Теги: військові танки технології Норвегія Данія Фінляндія Швеція Ісландія Афганістан

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