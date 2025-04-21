Британія різко нарощує виробництво 155-мм боєприпасів – The Times

Британські та європейські оборонні компанії відмовляються від купівлі американського обладнання, бо вважають США ненадійним партнером

Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

На майданчиках по всій Великій Британії будуть встановлені вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-мм боєприпасах.

Розширення виробництва власних боєприпасів відбувається на тлі того, як британські та європейські оборонні компанії відмовляються від купівлі американського обладнання на тлі побоювань, що президент Дональд Трамп зробив США ненадійним партнером.

До літа BAE збільшить виробництво 155-мм снарядів у 16 разів, порівняно з показниками дворічної давнини, щоб задовольнити попит, викликаний війною в Україні.

Використовуючи першу у світі інноваційну технологію, яка стала найбільшим переворотом у виробництві вибухових речовин за останні п'ять десятиліть, BAE тепер хоче виробляти свою власну вибухівку і продавати технологію по всьому світу.

Раніше BAE Systems імпортувала вибухівку RDX зі США і Франції.

Компанія, найбільший оборонний підрядник у Європі, сподівається досягти становища, за якого її боєприпаси виготовлятимуться без будь-яких американських компонентів або матеріалів, і їх можна буде використовувати та продавати без будь-яких обмежень з боку Америки.

BAE Systems є єдиною компанією у Великій Британії, яка виробляє 155-мм снаряди, і значна частина цих боєприпасів була передана Україні, що призвело до небезпечного дефіциту у Великій Британії.

Нагадаємо, Європа стикається з нестачею пороху та вибухових речовин, необхідних для виробництва артилерійських снарядів

Раніше французька компанія Eurenco відновила виробництво пороху для артилерійських снарядів, припинене у 2007 році.

До слова, головна дипломатка Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що ЄС знайшов можливість забезпечити до двох третин від двох мільйонів артилерійських снарядів, про які просив президент України Володимир Зеленський у березні.