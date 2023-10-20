Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару

Катар активно конкурує зі Сполученими Штатами, аби допомогти Європі замінити втрачені поставки російського газу

Катар уклав дві найбільші та довгострокові угоди про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Ці закупівлі дозволять ЄС замістити близько 6,5% довоєнного імпорту газу з країни-агресора Росії. Таким чином Євросоюз ще раз підтвердив, що не готовий працювати із країною Путіна, пише Reuters.

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Досі ЄС не прагнув підписувати тривалі контракти, зокрема через бажання скоротити споживання газу в рамках зеленого переходу. Однак нові домовленості укладаються у спільну позицію європейців – відновлювати торгівлю енергоресурсами з Росією вони не планують.

Заміна гравця

QatarEnergy в середу домовилася з Shell про постачання Нідерландів зрідженого газу протягом 27 років. Минулого тижня аналогічна угода про експорт до Франції була укладена з TotalEnergies. За кожним із контрактів Катар постачатиме 3,5 млн тонн ЗПГ на рік.

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Загалом 7 млн. тонн ЗПГ приблизно відповідають 9,8 млрд. кубометрів газу. Це 6,5% обсягів, які «Газпром» до початку війни в Україні експортував до країн ЄС: у 2021 року він постачав близько 150 млрд кубометрів.

Фактично тепер Катар зможе замістити майже половину постачань трубопроводом «Ямал – Європа», на який раніше припадало до 15% експорту «Газпрому» до Європи та Туреччини.

«Катар підтверджує готовність допомогти Європі задовольнити попит на енергоресурси та зміцнити енергетичну безпеку за допомогою джерела, відомого своїми найвищими економічними та екологічними властивостями», – заявив гендиректор QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Досі країни ЄС такі довгострокові контракти не укладали. Єврокомісія віддавала пріоритет спотовому ринку і побоювалася, що вони можуть перешкодити знизити до нуля нетто-викиди вуглекислого газу до 2050 р. Нідерланди не відмовляються від мети скоротити споживання газу, але він все ще буде потрібен «в найближчому майбутньому, оскільки альтернатив у вигляді відновлюваних джерел, а також інфраструктури поки що недостатньо», заявив представник Міністерства клімату та енергетики Тім ван Дейк. Домовленість між TotalEnergies та QatarEnergy не завадить Франції досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, заявило Міністерство енергетики країни.

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За період з початку року до початку вересня постачання «Газпрому» до Європи склало 17,7 млрд кубометрів, за розрахунками Reuters. Держбанк ВЕБ прогнозує, що цього року вони становитимуть лише 21 млрд кубометрів, а 2026 року – 15 млрд.

Відновлювати відносини з Росією у цій сфері європейські країни не планують – навіть після закінчення війни в Україні та відходу Володимира Путіна. «Цим відносинам прийшов кінець», – заявив у середу посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на конференції Energy Intelligence Forum у Лондоні. «Повернення не буде», – підтвердив міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт. Німеччина, яка сильно постраждала від відключення російського газу (він забезпечував половину постачання), у листопаді 2022 року домовилася з тим же Катаром про закупівлю протягом 15 років по 2 млн тонн ЗПГ на рік.

Довгострокові договори дозволять європейським покупцям отримувати у 2030-ті роки. Загалом 27 млн. тонн ЗПГ (37,8 млрд. кубометрів газу, або чверть від російських довоєнних поставок ) на рік, з них 9 млн. тонн – від Катару, зазначає Каушал Рамеш, віце-президент з аналізу ринку ЗПГ у Rystad Energy.

У Росії, де сукупний експорт «Газпрому» цього року може виявитися мінімальним із другої половини 1970-х рр., продовжують робити гарну міну за поганої гри. «Трубопровідні постачання до Китаю найближчим часом можуть вийти на рівень обсягів постачання, який у нас був на експорт до Західної Європи», – заявив у середу голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, який супроводжував Володимира Путіна у поїздці до Китаю. Як Міллер вважав, незрозуміло: минулого року Росія експортувала до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» 15,5 млрд кубометрів – майже в 10 разів менше, ніж до війни до Європи. У 2023 р. постачання повинні становити 22 млрд кубометрів.

Навіть якщо всі заплановані в Москві проекти з експорту газу до Китаю будуть здійснені вчасно і вийдуть вчасно на заплановану потужність, Росія лише через багато років зможе постачати до Китаю лише близько 100 млрд. кубометрів на рік. Але і на це сподіватися поки що не доводиться: під час візиту Путіна «дорогий друг» Сі Цзіньпін знову не дав згоди на будівництво «Сили Сибіру-2».

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До слова, європейські чиновники та аналітики вважають, що, попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі. Про це пише CNN.

У публікації сказано, що найбільша проблема полягає в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу, більша частина з того палива, що перебуває в резерві, – це скраплений природний газ (СПГ).