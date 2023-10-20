Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
QatarEnergy і Shell підписали 27-річну угоди про постачання зрідженого природного газу
фото: qatarenergy.qa

Катар активно конкурує зі Сполученими Штатами, аби допомогти Європі замінити втрачені поставки російського газу

Катар уклав дві найбільші та довгострокові угоди про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) до країн Євросоюзу. Ці закупівлі дозволять ЄС замістити близько 6,5% довоєнного імпорту газу з країни-агресора Росії. Таким чином Євросоюз ще раз підтвердив, що не готовий працювати із країною Путіна, пише Reuters.

Досі ЄС не прагнув підписувати тривалі контракти, зокрема через бажання скоротити споживання газу в рамках зеленого переходу. Однак нові домовленості укладаються у спільну позицію європейців – відновлювати торгівлю енергоресурсами з Росією вони не планують.

Заміна гравця 

QatarEnergy в середу домовилася з Shell про постачання Нідерландів зрідженого газу протягом 27 років. Минулого тижня аналогічна угода про експорт до Франції була укладена з TotalEnergies. За кожним із контрактів Катар постачатиме 3,5 млн тонн ЗПГ на рік.

Загалом 7 млн. тонн ЗПГ приблизно відповідають 9,8 млрд. кубометрів газу. Це 6,5% обсягів, які «Газпром» до початку війни в Україні експортував до країн ЄС: у 2021 року він постачав близько 150 млрд кубометрів.

Фактично тепер Катар зможе замістити майже половину постачань трубопроводом «Ямал – Європа», на який раніше припадало до 15% експорту «Газпрому» до Європи та Туреччини.

«Катар підтверджує готовність допомогти Європі задовольнити попит на енергоресурси та зміцнити енергетичну безпеку за допомогою джерела, відомого своїми найвищими економічними та екологічними властивостями», – заявив гендиректор QatarEnergy Саад аль-Каабі.

Досі країни ЄС такі довгострокові контракти не укладали. Єврокомісія віддавала пріоритет спотовому ринку і побоювалася, що вони можуть перешкодити знизити до нуля нетто-викиди вуглекислого газу до 2050 р. Нідерланди не відмовляються від мети скоротити споживання газу, але він все ще буде потрібен «в найближчому майбутньому, оскільки альтернатив у вигляді відновлюваних джерел, а також інфраструктури поки що недостатньо», заявив представник Міністерства клімату та енергетики Тім ван Дейк. Домовленість між TotalEnergies та QatarEnergy не завадить Франції досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року, заявило Міністерство енергетики країни.

За період з початку року до початку вересня постачання «Газпрому» до Європи склало 17,7 млрд кубометрів, за розрахунками Reuters. Держбанк ВЕБ прогнозує, що цього року вони становитимуть лише 21 млрд кубометрів, а 2026 року – 15 млрд.

Відновлювати відносини з Росією у цій сфері європейські країни не планують – навіть після закінчення війни в Україні та відходу Володимира Путіна. «Цим відносинам прийшов кінець», – заявив у середу посол Німеччини у Великій Британії Мігель Бергер на конференції Energy Intelligence Forum у Лондоні. «Повернення не буде», – підтвердив міністр енергетики Великої Британії Грем Стюарт. Німеччина, яка сильно постраждала від відключення російського газу (він забезпечував половину постачання), у листопаді 2022 року домовилася з тим же Катаром про закупівлю протягом 15 років по 2 млн тонн ЗПГ на рік.

Довгострокові договори дозволять європейським покупцям отримувати у 2030-ті роки. Загалом 27 млн. тонн ЗПГ (37,8 млрд. кубометрів газу, або чверть від російських довоєнних поставок ) на рік, з них 9 млн. тонн – від Катару, зазначає Каушал Рамеш, віце-президент з аналізу ринку ЗПГ у Rystad Energy.

У Росії, де сукупний експорт «Газпрому» цього року може виявитися мінімальним із другої половини 1970-х рр., продовжують робити гарну міну за поганої гри. «Трубопровідні постачання до Китаю найближчим часом можуть вийти на рівень обсягів постачання, який у нас був на експорт до Західної Європи», – заявив у середу голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, який супроводжував Володимира Путіна у поїздці до Китаю. Як Міллер вважав, незрозуміло: минулого року Росія експортувала до Китаю газопроводом «Сила Сибіру» 15,5 млрд кубометрів – майже в 10 разів менше, ніж до війни до Європи. У 2023 р. постачання повинні становити 22 млрд кубометрів.

Навіть якщо всі заплановані в Москві проекти з експорту газу до Китаю будуть здійснені вчасно і вийдуть вчасно на заплановану потужність, Росія лише через багато років зможе постачати до Китаю лише близько 100 млрд. кубометрів на рік. Але і на це сподіватися поки що не доводиться: під час візиту Путіна «дорогий друг» Сі Цзіньпін знову не дав згоди на будівництво «Сили Сибіру-2».

До слова, європейські чиновники та аналітики вважають, що, попри всі зусилля Європи щодо відмови від російського газу, енергетичне забезпечення континенту не буде безпроблемним у довгостроковій перспективі. Про це пише CNN.

У публікації сказано, що найбільша проблема полягає в тому, що всім європейським країнам вдалося диверсифікувати свій імпорт газу, більша частина з того палива, що перебуває в резерві, – це скраплений природний газ (СПГ).

Читайте також: Європа продовжує замовляти у Путіна зріджений газ: які країни порушують санкції
Теги: газ міністр Газпром експорт Європа Нідерланди посол Катар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Впровадження єдиного номера виклику екстрених служб розпочалося з Києва
Міністр внутрішніх справ повідомив про запуск на Київщині телефонної служби 112
27 вересня, 16:38
Найбіліьше сховище у ЄС закривають через скорочення запасів та загрозу землетрусів
ЄС закриває найбільше газове родовище: причина
25 вересня, 16:04
Країни НАТО озброюються сучасними винищувачами
НАТО розмістить 250 винищувачів на кордоні із Росією
29 вересня, 18:36
Жінки з медичною освітою повинні з’явитись до територіального центру комплектації
Військовий облік жінок та перехід на зимовий час: на що чекати у жовтні
1 жовтня, 05:00
Росія хоче зробити чергову диверсі проти зерна з України
Британія розкрила підступний план Росії щодо нового зернового коридору
5 жовтня, 12:41
Болгарія не імпортує газ з РФ для власних потреб, однак є важливим маршрутом для поставок у країни Європи
Болгарія ввела податок на транзит російського газу. Угорщина обурена
14 жовтня, 10:20
Минулого року Катар погрожував з приводу російського газу, але реальних дій з його боку не було
Катар погрожує створити глобальний дефіцит газу в рамках підтримки Палестини
13 жовтня, 19:30
Андрій Юсов
Розвідка пояснила, як РФ використовує ситуацію в Ізраїлі проти України
16 жовтня, 03:56
Міл-Ман підкреслив, що мета ізраїльської армії – знищення терористів
Як до нелюдів застосовувати міжнародне право? Експосол Ізраїлю в Москві порівняв Росію і ХАМАС
Вчора, 15:48

Економіка

Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно
Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно
Казахстан зупинив поставки військових товарів до РФ
Казахстан зупинив поставки військових товарів до РФ
Сі Цзіньпін знову зруйнував газові мрії Путіна
Сі Цзіньпін знову зруйнував газові мрії Путіна
Китай цього року здійснює рекордні закупки нафти й газу в Росії
Китай цього року здійснює рекордні закупки нафти й газу в Росії
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії
США запровадили нові санкції проти компаній з Ірану та Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Хто зі «слуг» не голосував за заборону Московської церкви (повний список)
32K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
15K
Президент Єгипту запропонував поселити палестинських біженців у пустелі
11K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9075
Мати бачила самогубство дітей у прямому етері: нові подробиці загибелі брата та сестри у Києві
8702
Хто з нардепів відмовився підтримати заборону Московської церкви (повний список)

Новини

За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Вчора, 07:31

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту