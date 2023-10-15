Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази

Діана Гасюк
glavcom.ua
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
фото: Reuters

Ізраїльські військові висловили попередження мешканцям північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає процесу евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази. Про це передає The Times of Israel.

Зазначається, що ізраїльські військові висловили попередження мешканцям північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації на тлі підготовки до очікуваного наземного вторгнення. У цьому районі проживає близько 1 мільйона людей.

Ізраїльські військові заявили, що вони ідентифікували сотні тисяч палестинців, які рухаються на південь, але багато з них застрягли в заторах, спричинених блокпостами ХАМАС.

«ХАМАС ускладнює пересування жителів Сектора Гази головними дорогами і перешкоджає проїзду транспортних засобів на цих дорогах», – заявляють в ЦАХАЛі.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.

Теги: міністр Міноборони армія військові Беньямін Нетаньягу ХАМАС

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Місцеві жительки Фастова вчинили наругу над могилами захисників
На Київщині дві жінки викрали вази з квітами з могил військових (відео)
22 вересня, 20:21
Він додав, що крилаті ракети досягають більшої дальності, ніж будь-яка інша зброя
Ракети Taurus для України: стало відомо, коли Німеччина передасть зброю
15 вересня, 13:28
Путін заявляв, що Москва відреагує на будь-яку агресію проти Білорусі
Лукашенко нацькував Путіна на Польщу
15 вересня, 13:42
Бронетранспортер опинився на подвір'ї місцевих мешканців
Бойова машина НАТО попала в аварію в Румунії
17 вересня, 18:23
22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами
Мінреінтеграції закликало українців виїхати з Криму
23 вересня, 18:11
Кліщіївка повернулася під контроль Сил оборони
Звільнення Кліщіївки: розвідка показала кадри боїв
23 вересня, 18:33
На основі комісії визначають придатність за станом здоров’я до військової служби
МОЗ нагадав, які документи знадобляться для проходження ВЛК
2 жовтня, 19:14
Виробництво буде ліцензійним і розпочнеться у 2024 році
У наступному році Україна розпочне виробництво гаубиць з британською компанією
4 жовтня, 22:42
Бойовики вивезли Ноа Аргамані на мотоциклі
Батько побачив, як ХАМАС викрадає його доньку: моторошні кадри
8 жовтня, 17:31

Соціум

У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»
У Петербурзі суд арештував росіянина за графіті «на знак любові до ЗСУ та Буданова»
Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я
Пентагон перекинув другу авіаносну ударну групу до східного Середземномор’я
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази
Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч
Масована атака безпілотників на РФ, евакуація українців з Ізраїлю: головне за ніч
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції
Конфлікт між Ізраїлем та Палестиною: Китай закликав до міжнародної конференції
Росія заявила про масовану атаку безпілотників
Росія заявила про масовану атаку безпілотників

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
225K
Росія оголосила про кінець контрнаступу України
46K
У бою загинув наймолодший командир підрозділу 72-ї бригади
25K
На що розраховував ХАМАС?
12K
Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину
12K
Чи вистачить винищувачів F-16 для захисту неба над Україною? Відповідь Столтенберга
8810
Чому воюють Ізраїль та Палестина? Головні питання і відповіді

Новини

Дощі у низці областей: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 04:50
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:53
ЗСУ пояснили, чому окупантам важливо захопити Авдіївку
Вчора, 23:09
Понад 100 боїв за добу: окупанти безуспішно штурмують на шістьох напрямках
Вчора, 07:32
Невелика хмарність та туман: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 04:58
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту