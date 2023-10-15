ХАМАС перешкоджає евакуації палестинців із півночі Сектора Гази

Ізраїльські військові висловили попередження мешканцям північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації

Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що терористичне угрупування ХАМАС перешкоджає процесу евакуації палестинців із північної частини Сектора Гази. Про це передає The Times of Israel.

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Зазначається, що ізраїльські військові висловили попередження мешканцям північної частини Сектора Гази про необхідність евакуації на тлі підготовки до очікуваного наземного вторгнення. У цьому районі проживає близько 1 мільйона людей.

Ізраїльські військові заявили, що вони ідентифікували сотні тисяч палестинців, які рухаються на південь, але багато з них застрягли в заторах, спричинених блокпостами ХАМАС.

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«ХАМАС ускладнює пересування жителів Сектора Гази головними дорогами і перешкоджає проїзду транспортних засобів на цих дорогах», – заявляють в ЦАХАЛі.

Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

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Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.