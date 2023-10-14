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Найбільший банк США попередив про «найнебезпечніший період» за останні десятиліття

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Найбільший банк США попередив про «найнебезпечніший період» за останні десятиліття
Глава банку JPMorgan Джеймі Дімон заявив про найнебезпечніший час за останні десятиліття

Ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази може мати серйозні геополітичні наслідки для світової економіки

Головний виконавчий директор JP Morgan Джеймі Дімон заявив, що ескалація конфлікту між Ізраїлем і сектором Гази може мати серйозні геополітичні наслідки для світової економіки. Попередження Дімона з’явилося у звіті банку за третій квартал.

Дімон зауважив, що це може мати «глибокий вплив» на ціни на енергоносії, вартість продуктів харчування, міжнародну торгівлю та дипломатичні зв’язки.

«Війна в Україні, до якої додалися атаки на Ізраїль минулого тижня, може мати далекосяжний вплив на енергетичні та продовольчі ринки, світову торгівлю та геополітичні відносини. Це може бути найнебезпечніший час, який світ бачив за останні десятиліття», – сказав Дімон у звіті про прибутки.

Водночас він додав, що у JP Morgan сподіваються на краще та готують фірму до широкого спектру результатів, щоб можна було «надавати послуги клієнтам, незалежно від умов».

JP Morgan також повідомив про 35% зростання чистого прибутку до $13,15 млрд у минулому кварталі з $9,74 млрд за аналогічний період минулого року.

Раніше Bloomberg писав, що на Європу чекає затяжна промислова криза.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд повідомив, як боротиметься з можливою глобальною кризою.

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Теги: економіка банк війна

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