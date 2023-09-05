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Сергій Громенко Історик

Російська економіка неодмінно колапсує. Головна причина

glavcom.ua
Через санкції Росія більше не може постачати нафту та газ до Європи у колишніх об'ємах
фото з відкритих джерел

Росія втратила європейський ринок енергоносіїв

За результатами на кінець червня 2023 року обсяг російської нафти, імпортованої країнами Євросоюзу, знизився з 29,2% (у 2021 році) до 2,3%. Також знизився обсяг імпортованого газу (з 38,5% до 12,9%) та вугілля (з 45% до 0%).

Для російської економіки це фатальні показники.

По-перше, перекинути всі втрачені обсяги ні до Азії, ні до Африки просто неможливо – відсутня інфраструктура.

По-друге, дохідність російських поставок на цей ринок була максимально можливою, на інших ринках отримувати таку прибутковість неможливо.

По-третє, європейці платили в євро, китайці з індійцями платять у неконвертованій валюті, на яку не можна купити нічого високотехнологічного.

Це не значить, що російська економіка завтра колапсує. Але це значить, що колапс невідворотний.

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Джерело
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Теги: газ санкції нафта росія

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