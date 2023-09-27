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Міністр збройних сил Франції їде до Києва – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Міністр збройних сил Франції їде до Києва – ЗМІ
фото: AFP

Французький міністр відвідає  Україну з метою участі в міжнародному форумі з виробництва зброї

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню відвідає Київ. Про це повідомляє телеканал BFMTV. За інформацією видання, візит до Лекорню «відбудеться у середу 27  вересня. Міністр відвідає  Україну з метою участі в міжнародному форумі з виробництва зброї». Уточнюється, що участь у зустрічі братимуть близько дев'яноста виробників озброєнь із двадцяти країн.

Остання поїздка Себастьєна Лекорню в Україну відбулася в грудні минулого року.

Нагадаємо, Україна отримає понад 150 безпілотників від французької компанії Delair. Вони допоможуть ефективніше відбивати російську агресію. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.За словами міністра, Україна обрала тип безпілотника, а уряд Франції профінансував виробництво цих дронів.

Йдеться про понад 150 безпілотників, які вже поставляються в Україну. Міністр не уточнив тип дрона, який отримають українські військові.

Зазначимо, що Delair, як один з провідних світових виробників дронів, пропонує БПЛА з нерухомим крилом по всьому світу з 2011 року. Безпілотники розробляються для прикордонного контролю, розвідки та сил спеціальних операцій.

Раніше стало відомо, що президент Франції Емманюель Макрон так довго намагався піти на зустріч президенту Росії Володимиру Путіну у війні Росії проти України, що втратив можливість зайняти позицію нового лідера Європи. Але зараз він радикально змінив підхід до агресії РФ проти України. Про це пише видання Politico.

Видання цитує слова одного з французьких дипломатів про те, що Макрон «вистрелив собі в ногу», роблячи занадто багато звернень до Москви, заявивши журналістам, що «Росію не слід принижувати».

До слова, станом на серпень шість тисяч українських військових пройшли навчання у Франції. Процес відбувається у рамках плану підготовки бійців Збройних сил України в цій країні у 2023 році. Таку заяву зробив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, передає Var Matin. Проте зазначається, що Париж справляється із цим планом.

Міністр наголосив, що до кінця 2023 року у Франції завершать підготовку ще більше українських солдатів, і додав, що деякі військові ЗСУ також проходили навчання у Польщі за підтримки Парижа.

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Теги: Німеччина міністр Париж військові навчання Україна президент

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