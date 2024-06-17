МАГАТЕ підтримувало іранських дослідників у галузі ядерної енергетики – Bild

Центрифуги, що використовуються для збагачення урану на іранському заводі з виробництва ядерного палива

МАГАТЕ фінансувало багато програм навчання учених із Тегерану в Росії

Міжнародне агентство з атомної енергії роками надавало підтримку іранським дослідникам у сфері ядерної енергетики і відправляло їх на навчання в Росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області. Про це повідомляє Bild із посиланням на конфіденційні матеріали з ядерної програми Ірану.

Як зазначається, МАГАТЕ, яке входить до системи ООН, заявляла, що Іран розширив свою ядерну програму. Проте саме МАГАТЕ упродовж років підтримувало дослідників з Ірану. Згідно із документами, які опинилися у Bild, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який знаходиться у санкційному списку США з 2020 року та вважається одним із "натхненників" розробки іранської атомної бомби.

Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатило Карімі, а оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, ученому виплатили гроші готівкою.

Також зазначається, що після того, як у 2018 році американці вийшли із ядерної угоди з Іраном та зробили жорсткішими санкції проти Тегерану, Іран припинив дотримуватись правил та обмежив зовнішній контроль. А МАГАТЕ своєю чергою запустило програми фінансування іранської ядерної науки.

«У кінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало ціль проєкту IRA2018001 в консультації з іранцями: «Діяльність буде направлена на підвищення кваліфікації та знань вчених та покращення апаратної та програмної інфраструктури, що буде сприяти покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів», – йдеться у повідомленні.

Дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній.

Крім того, зазначають, що МАГАТЕ фінансувало багато програм навчання учених із Тегерану в Росії: згідно з наявними даними, відібрані експерти інколи тижнями знаходились там «під крилом» російського «Росатому».

«Програма технічного співробітництва МАГАТЕ підтримує держави-члени в розвитку та управлінні ядерними знаннями», - підтвердив факт навчання у РФ представник МАГАТЕ.

У виданні зазначають, що організація повинна була попіклуватися про те, щоб іранці не отримали ніяких знань про ядерну зброю під час навчання.

Нагадаємо, раніше МАГАТЕ повідомляло, що Іран продовжує збільшувати свої запаси урану.

Також гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі неодноразово заявляв, що, Іран перебуває «швидше за тижні, ніж за місяці» від володіння достатньою кількістю збагаченого урану для створення атомної бомби.