США провели ядерні випробування в підземній лабораторії

Ядерний експеримент пройшов відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, які США проводять із 1992 року

Національне управління ядерної безпеки США зібрало цінну інформацію для підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок

Сполучені Штати успішно провели субкритичні ядерні випробування у підземній лабораторії у штаті Невада. Про це повідомило Національне управління ядерної безпеки міністерства енергетики США (NNSA).

«Експеримент був першим у серії Nimble, проведеній у співпраці з Ліверморською національною лабораторією Лоуренса. Серію також підтримуватиме Національна лабораторія Лос-Аламосу», – зазначило відомство.

NNSA покладається на підкритичні експерименти для збору цінної інформації для підтримки безпеки, надійності та ефективності американських ядерних боєголовок без випробувань ядерного вибуху. Підприємство ядерної безпеки використовуватиме результати для покращення можливостей моделювання та симуляції, що є частиною науково обґрунтованої програми управління запасами, яку NNSA очолює вже понад 30 років.

Відомство наголосило, що проведений експеримент, як і 33 субкритичні експерименти, що передували йому, не порушив стандарти, встановлені Договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

«Цей експеримент пройшов, як і передбачалося, відповідно до добровільного мораторію на випробування ядерних вибухових пристроїв, який Сполучені Штати проводять з 1992 року, він не призвів до виникнення надкритичної ланцюгової реакції, що самопідтримується», – запевняє NNSA.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки не фіксують наразі ознак, що Росія готується фактично застосувати ядерну зброю в Україні. Проте продовжують стежити за окупантами.

До слова, на початку травня видання The New York Times повідомило, що неподалік білоруського міста Осиповичі, що за 190 км від кордону з Україною, розбудовують військовий об’єкт, на якому росіяни можуть зберігати ядерну зброю.