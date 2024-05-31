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ЄС запровадив санкції проти Ірану за постачання зброї РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЄС запровадив санкції проти Ірану за постачання зброї РФ
На підсанкційних осіб поширюється заморожування активів і заборона в'їзду на територію ЄС
фото: з відкритих джерел

Санкції щодо Ірану розширено через постачання Росії ударних БПЛА «Шахед»

Шість фізичних та три юридичні особи з Ірану потрапили у санкційні списки Європейського Союзу через військову допомогу Росії. Зокрема йдеться про постачанням ударних дронів «Шахед». Відповідні рішення опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Як зазначається, санкції щодо Ірану розширено через постачання Росії ударних БПЛА «Шахед», а також через ракетний удар по Ізраїлю та допомогу радикальним угрупованням у Ємені та Сирії.

До санкційного списку, крім інших, потрапили: міністр оборони Ірану Мохаммад-Реза Гараї Аштіані, командувач сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції та керівник Організації іранської авіаційної промисловості Афшин Хаджі Фард. Також віднині під санкційними обмеженнями ЄС ще три іранські юридичні особи: структура збройних сил Ірану, відповідальна за розгортання дронів, іранський постачальник компонентів для безпілотників і військово-морський флот Корпусу вартових ісламської революції.

На підсанкційних осіб поширюється заморожування активів і заборона в'їзду на територію ЄС. Крім цього, особам, що потрапили під санкції, забороняють надавати допомогу від фізичних та юридичних осіб на території Євросоюзу. 

Раніше повідомлялося, що Іран вперше поставив Росії високоточні авіабомби Qaem-5.

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Теги: санкції Іран Європейський союз

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