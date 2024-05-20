ЗМІ заявляють про загибель президента і міністра закордонних справ Ірану внаслідок авіакатастрофи

В іранських ЗМІ поширюється інформація про смерть президента Ебрагіма Раїсі

Вертоліт розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азербайджані

Президент Ірану Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахіан загинули в результаті аварії гелікоптера. Про це повідомляє іранське інформагентство Mehr.

«Вертоліт, на борту якого перебували президент Ебрагім Раїсі і міністр закордонних справ Хосейн Амір Абдоллахян, розбився в неділю в густому лісовому масиві у Східному Азербайджані (Ред. – провінція Ірану). Всі пасажири гелікоптера загинули мученицькою смертю», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, ймовірно, потрапив в аварію вдень 19 травня.

Раніше, керівник іранського товариства Червоного Півмісяця Пір Хоссейн Коліванд повідомив, що на місці, де розбився гелікоптер президента Ірану Ебрагіма Раїсі на північному заході Ірану, не знайдено жодного вижилого.