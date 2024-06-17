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Ядерний шантаж з боку КНДР. США, Південна Корея, та Японія готові на новий крок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ядерний шантаж з боку КНДР. США, Південна Корея, та Японія готові на новий крок
Міністр оборони Південної Кореї заявив, що нова угода для боротьби з КНДР
фото із відкритих джерел

Bloomberg: США, Південна Корея та Японія підпишуть безпекову угоду ще до інавгурації наступного американського президента 

США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду про партнерство в галузі безпеки проти загроз, пов'язаних з ядерною зброєю Північної Кореї. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра оборони Південної Кореї Сін Вон Сіка. Підписання очікують до кінця нинішнього року.

«Пріоритетом було б створення системи для більш ефективного, оперативного та узгодженого реагування Південної Кореї, США та Японії на ядерні та ракетні загрози з боку Північної Кореї та надання цьому незворотного характеру», – заявив міністр. 

Нагадаємо, що у вересні минулого року комуністична КНДР закріпила політику розвитку ядерних сил у своїй Конституції. Диктатор Кім Чен Ин тоді заявив, що політика нарощування ядерних сил КНДР стала постійною та зазначив, що США своїми діями «безпрецедентно та максимально посилюють загрозу ядерної війни». «Більше того, вони активізували створення тристороннього військового альянсу з Японією та «Республікою Корея», внаслідок чого «азіатська версія НАТО» – джерело війни та агресії, нарешті, виявляє свій огидний вигляд», – сказав лідер КНДР.

До слова, майбутній візит президента Росії до Північної Кореї може призвести до поглиблення військових зв'язків між двома країнами, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН, попередили офіційні особи Південної Кореї та США. Заступник міністра закордонних справ Південної Кореї Кім Хон Гюн в екстреній телефонній розмові із заступником держсекретаря США Куртом Кемпбеллом заявив, що візит Путіна не повинен призвести до розширення військового співробітництва між Пхеньяном і Москвою.

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Теги: Кім Чен Ин Північна Корея ядерна зброя Японія Південна Корея США

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