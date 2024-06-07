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США ухвалять більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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США ухвалять більш жорстку стратегію щодо ядерної зброї
фото з відкритих джерел

Білий дім також починає закладати основу для ключових ядерних питань, з якими зіткнеться Байден у разі свого переобрання

Адміністрація Байдена має намір ухвалити більш агресивну стратегію щодо ядерної зброї після того, як Китай і Росія відкинули спроби США обговорити питання контролю над озброєннями. Про це пише Semafor.

«США вважають, що необхідно прийняти більш конкурентний підхід до нерозповсюдження і контролю над озброєнням в контексті глобальної напруженості, а також внести певні корективи в нашу позицію і можливості», – сказав виданню високопоставлений представник адміністрації.

Очікується, що в п'ятницю, 7 червня, старший директор Білого дому з питань контролю над озброєннями Пранай Вадді окреслить новий напрямок на конференції з контролю над озброєннями.

Минулого року на цій зустрічі радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США готові обговорювати контроль над озброєннями з Китаєм і Росією «без попередніх умов». Однак Пекін і Москва фактично відкинули ці пропозиції, що змусило США змінити свій підхід.

Адміністрація все ще сподівається посадити своїх геополітичних суперників за стіл переговорів, але хоче продемонструвати, що відмова від переговорів матиме наслідки, додав чиновник.

«Росія і Китай зіткнуться із погіршенням безпекового середовища, якщо вони продовжуватимуть відмовлятися від переговорів», - сказав він.

Хоча про конкретику щодо майбутніх змін у політиці відомо небагато, співрозмовник зазначив, що дедалі більш жорстке мислення адміністрації відображається в рішеннях про розробку нової ядерної гравітаційної бомби і зусиллях щодо продовження терміну служби деяких атомних підводних човнів класу «Огайо».

Зазначається, що Білий дім також починає закладати основу для ключових ядерних питань, з якими зіткнеться Байден у разі свого переобрання. Хоча США і Росія залишаються юридично пов'язаними новим Договором про скорочення наступальних озброєнь (СНО), остання угода, що обмежує два найбільші ядерні арсенали світу, закінчується в 2026 році.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки 4 та 6 червня проводили випробувальні пуски міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) Minuteman III. Про це повідомляє Командування космічних сил США.

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Теги: ядерна зброя США

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