Іран продовжує збільшувати свої запаси урану – МАГАТЕ

Загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 6201,3 кілограма

Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до рівня збройового, що стало останньою спробою Тегерана постійно чинити тиск на міжнародну спільноту. Про це повідомляє Associated Press.

У конфіденційній доповіді, виданій МАГАТЕ, зазначається, що Іран домагається скасування економічних санкцій, накладених на суперечливу ядерну програму країни, в обмін на її уповільнення. Ця програма, як і всі державні питання в Ірані, знаходиться під керівництвом верховного лідера Ірану, аятолли Алі Хаменеї, і, ймовірно, жодних змін у ній після загибелі президента країни, що сталася минулого тижня, не буде.

У матеріалі повідомляється, що станом на 11 травня Іран має 142,1 кілограма урану, збагаченого до 60%, що на 20,6 кілограма більше, ніж в останньому звіті спостережного органу ООН у 2017 році. Уран, збагачений до 60% чистоти, є лише коротким технічним кроком від збройового рівня 90%.

Видання пише, що загальні запаси збагаченого урану в Ірані становлять 6201,3 кілограма, що на 675,8 кілограма більше, ніж у попередньому звіті МАГАТЕ.

Нагадаємо, що Іран має достатньо урану, збагаченого до 60% чистоти, для створення трьох атомних бомб.