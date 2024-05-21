Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Ірану на Олімпіаді отримає назву на честь загиблого друга Путіна

Христина Жиренко
glavcom.ua
Збірна Ірану на Олімпіаді отримає назву на честь загиблого друга Путіна
Президент Ірану загинув під час аварії гвинтокрила 19 травня в провінції Східний Азербайджан

Команду Ірану назвуть «Хадем ар-Реза»

Збірну Ірану на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі назвуть на честь загиблого президента Ібрахіма Раїсі, повідомляється на офіційному сайті Національного олімпійського комітету країни.

Команду назвуть «Хадем ар-Реза», що означає «слуга імама Рези». Загибель Раїсі припала на дні шанування імама Рези, одного з проповідників у мусульман-шиїтів.

Варто зазначити, що Володимир Путін і Ібрагім Раїсі були союзниками у війні проти України.

Нагадаємо, президент Ірану загинув під час аварії гвинтокрила 19 травня в провінції Східний Азербайджан. На борту також були міністр закордонних справ республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Малек Рахматі та п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем. 

Пізніше стало відомо, що президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. При цьому гелікоптер розвивав крейсерську швидкість до 190 км/год. Згідно із повідомленням журналістів BBC, авіакатастрофа в Ірані принаймні частково є результатом десятиліть санкцій США, які серйозно послабили його повітряний флот країни.

Читайте також: Загибель Ібрагіма Раїсі: що чекає на іранську політику?
Теги: авіакатастрофа путін гелікоптер президент Іран Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На борту гвинтокрила, що зазнав катастрофи, могло перебувати 14 людей
Стало відомо, на якому гелікоптері розбився президент Ірану
Вчора, 09:35
Гарант підкреслив, що ситуація загострилася через затримку американської допомоги
Зеленський назвав умову, за якої вдасться запобігти окупації Харкова
16 травня, 18:27
Після «інавгурації» російський диктатор призначив на державні посади ще двох ексохоронців
Путін віддав високі пости у владі сімом колишнім охоронцям (список)
16 травня, 10:41
Бої за Вовчанськ наразі тривають
Аналітики ISW оцінили, на яку відстань від кордону окупантам вдалося просунутися на Харківщині (карта)
16 травня, 06:24
За словами Білоусова, одне з найважливіших завдань – забезпечення озброєнням російських окупантів у зоні так званої «спецоперації»
Новий глава російського Міноборони розповів про пріоритети на посаді
14 травня, 15:58
Політикиня наголосила, що за останні три роки США надали Києву багато військової та економічної підтримки
«Нове далекобійне озброєння для України»: Вікторія Нуланд заінтригувала заявою
13 травня, 20:06
Зеленського та Порошенка російське МВС розшукувало за неназваними кримінальними статтями
Російське МВС видалило з розшуку Зеленського та Порошенка
9 травня, 16:00
«Ще до війни Путін ретельно вибудовував глобальну корупційну мережу впливів»
Путін та глобальна корупція
27 квiтня, 15:53
В області наразі оголошено ІІ рівень небезпеки
Черкащину затопило. Деякі жителі виявилися відрізаними від суші (фото)
26 квiтня, 10:16

Новини

Збірна Ірану на Олімпіаді отримає назву на честь загиблого друга Путіна
Збірна Ірану на Олімпіаді отримає назву на честь загиблого друга Путіна
Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду? Оголошено офіційне рішення
Чи бойкотуватиме Україна Олімпіаду? Оголошено офіційне рішення
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли
Італійську тенісистку Джорджі звинувачують у крадіжці меблів і килимів з орендованої вілли
«Хотів би приїхати до України»: Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика (відео)
«Хотів би приїхати до України»: Ф'юрі зворушливо звернувся до Усика (відео)
Наклали чотири шви: стали відомі подробиці стану здоров'я Усика після перемоги над Ф'юрі
Наклали чотири шви: стали відомі подробиці стану здоров'я Усика після перемоги над Ф'юрі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
117K
Фанати помітили емблему Московського патріархату на формі Усика: чи справді це так
15K
«Ми ще станцюємо!». Ірина Білик запросила у своє шоу хореографа, який втратив на фронті ногу
12K
Forbes: Україна отримала Atacms, які зможуть зруйнувати Кримський міст
11K
Нардеп пропонує ввести податок на бездітність: зареєстровано законопроєкт
9897
Іран не запросив Путіна на похорон Раїсі: Кремль знайшов причину
7893
Міноборони пояснило, що чекає на військовозобов'язаних після оновлення даних

Новини

Удар по Харкову, призначено дату виборів президента в Ірані: головне за ніч
Сьогодні, 06:49
За дві доби ДТЕК повернув світло понад 21 тис. домогосподарств
19 травня, 17:08
Бізнес оприлюднив план дій для розвитку нової енергетики
19 травня, 15:02
Підвищення акцизів на пальне? Експерт оцінив наслідки
18 травня, 16:15
Федерація роботодавців: Промисловість готова розвивати розподілену генерацію, але є умова
18 травня, 13:08
Атака на Харків та Одесу. Відновлення консульських послуг для чоловіків. Головне за 17 травня
17 травня, 21:23

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua