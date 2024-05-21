Збірна Ірану на Олімпіаді отримає назву на честь загиблого друга Путіна

Президент Ірану загинув під час аварії гвинтокрила 19 травня в провінції Східний Азербайджан

Команду Ірану назвуть «Хадем ар-Реза»

Збірну Ірану на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі назвуть на честь загиблого президента Ібрахіма Раїсі, повідомляється на офіційному сайті Національного олімпійського комітету країни.

Команду назвуть «Хадем ар-Реза», що означає «слуга імама Рези». Загибель Раїсі припала на дні шанування імама Рези, одного з проповідників у мусульман-шиїтів.

Варто зазначити, що Володимир Путін і Ібрагім Раїсі були союзниками у війні проти України.

Нагадаємо, президент Ірану загинув під час аварії гвинтокрила 19 травня в провінції Східний Азербайджан. На борту також були міністр закордонних справ республіки Хосейн Амір Абдоллахіян, губернатор провінції Малек Рахматі та п'ятничний імам міста Тебріз Мохаммад Алі Але Хашем.

Пізніше стало відомо, що президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. При цьому гелікоптер розвивав крейсерську швидкість до 190 км/год. Згідно із повідомленням журналістів BBC, авіакатастрофа в Ірані принаймні частково є результатом десятиліть санкцій США, які серйозно послабили його повітряний флот країни.