Туреччина розкрила низку дивних збігів у аварії гвинтокрила з президентом Ірану

Turkiye: Раїсі полетів до Азербайджану на гвинтокрилі Bell 212 замість звичного для нього Мі-171

Президент Ірану Ібрахім Раїсі полетів до Азербайджану на американському гелікоптері Bell 212, хоча зазвичай вибирав для пересування російський Мі-171. Про це пише турецька газета Turkiye з посиланням на джерело в іранських органах безпеки. Також наголошується, що пілоти, як правило, призначалися з лав Корпусу вартових Ісламської революції, а цього разу з армійських кадрів.

«Зазвичай гелікоптери для поїздок Раїсі вибиралися з моделей російського виробництва, а для поїздки в Тебріз перевагу віддали американському вертольоту, зібраному 30 років тому. Ще одна важлива деталь: раніше пілоти призначалися з лав Корпусу вартових Ісламської революції, а цього разу – з кадрів Ертеш (армії)», – повідомив співрозмовник видання.

Видання також звернуло увагу, що вертоліт, який зазнав аварії, був обладнаний трьома різними системами стеження, але виявити його місцезнаходження після катастрофи не вдалося. Влада Туреччини і раніше вказувала, що не фіксувала сигналів від літального апарату. Там дійшли висновку, що систему було або відключено, або зовсім не було.

Türkiye також повідомила, що глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян нібито взагалі не повинен був летіти в одному гелікоптері з Ібрахімом Раїсі. Також на борту, що потерпів аварію, не був запланований переліт губернатора Східного Азербайджану Маліка Рахметі і аятоли Тебриза Алі Хашима.

До слова, улюблену каблучку президента Ірану Ібрахіма Раїсі було виявлено на місці аварії гвинтокрила. Про це пише агентство IRNA. За інформацією журналістів, її знайшли серед уламків повітряного судна. Як уточнили представники ЗМІ, каблучка була подарунком Раїсі від верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.