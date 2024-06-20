Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Мають завадити Путіну: Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій проти РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мають завадити Путіну: Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій проти РФ
Посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти Росії
фото: з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни»

Новий, 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

За словами Борреля, ЄС новим пакетом санкцій досяг потужного набору «індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України».

За словами Борреля, пакет націлений на:

  • військово-промисловий оборонний комплекс;
  • фінансові послуги;
  • енергетичний сектор;
  • обхід санкцій;
  • воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.

«Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни. ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України», – написав Боррель. 

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації. 

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Нагадаємо, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

Читайте також: Підрив російських нафтобаз – найефективніші санкції 
Теги: санкції Європейський союз росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Калібр», знищений підрозділом Перетятька
Герой України назвав найскладніші для ураження російські ракети
17 червня, 15:06
Андрій Костін заявив, що потрібна справедливість не лише для України, а для всього світу
Генпрокурор України повідомив, скільки наразі зафіксовано воєнних злочинів РФ
16 червня, 21:21
У Швейцарії триває другий день Глобального саміту миру
На Саміті миру пролунали заклики до діалогу з Росією: МЗС відреагувало
16 червня, 13:49
На кадрах від 8 червня видно, що Росія почала транспортувати паливо через Керченську протоку по залізничному мосту
Українські удари змусили окупантів змінити схему дислокації та транспортування: аналіз ISW
11 червня, 07:28
Мова йде про потужне підприємство з виробництва упаковки для м'ясопереробної галузі – «ПентоПак»
Фонд держмайна вперше продав завод, конфіскований через санкції
10 червня, 15:58
У Харкові завершено аварійно-пошукові роботи в зруйнованому п’ятиповерховому будинку
Скільки ударів по Україні РФ завдала за тиждень: Зеленський шокував цифрою
2 червня, 17:50
Китай не приєднається до швейцарської мирної конференції щодо України
Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії – Reuters
31 травня, 08:43
Переговори про мир в Україні не обов’язково вести з Путіним
Соратник Зеленського пояснив, чи потрібен Путін для переговорів про мир
25 травня, 15:16
Зеленський назвав можливими цілями РФ країни Балтії, Молдову й Казахстан
Зеленський назвав країни, які можуть стати наступними цілями Росії
25 травня, 13:43

Економіка

Кремль готує масштабний «сюрприз» російському бізнесу
Кремль готує масштабний «сюрприз» російському бізнесу
США призупиняють всі поставки Patriot по контрактах та перенаправляють їх в Україну – FT
США призупиняють всі поставки Patriot по контрактах та перенаправляють їх в Україну – FT
Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії
Євросоюз планує повернути мита на деякі українські продукти – ЗМІ
Євросоюз планує повернути мита на деякі українські продукти – ЗМІ
Західна зброя для України потрапляє на чорні ринки? Опубліковано аналітичний звіт
Західна зброя для України потрапляє на чорні ринки? Опубліковано аналітичний звіт
Китай на десятиліття випереджає США в ядерній енергетиці – експерти ITIF
Китай на десятиліття випереджає США в ядерній енергетиці – експерти ITIF

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
7624
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
7260
Масштабна повітряна тривога тривала дві з половиною години
6763
Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді
6445
Ще одна країна приєдналася до комюніке Саміту миру
5326
Хто обікрав аеропорт «Жуляни» на початку вторгнення: що з'ясувало слідство за два роки
4999
Військові повідомили, куди звертатись, якщо ТЦК перевищують повноваження

Новини

Майже мільярд євро ЄС відправив Росії за метали у 2024 році
Сьогодні, 15:04
Удари по аеродромах РФ. Британська розвідка повідомила про наслідки
Сьогодні, 12:38
Атака на НПЗ у Краснодарському краї, удар по українській енергетиці: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Обвал мосту у столиці: рух транспорту під Повітрофлотським шляхопроводом відновлено
Вчора, 23:20
Посол Канади в Україні пояснила, чому Захід і надалі підтримуватиме українську економіку
Вчора, 22:50
Експрем'єр Яценюк назвав чотири події, які демонструють єдність Заходу щодо України
Вчора, 21:45

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua