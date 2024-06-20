Мають завадити Путіну: Боррель розкрив деталі нового пакету санкцій проти РФ

Посли ЄС домовилися про 14-й пакет санкцій проти Росії

Жозеп Боррель: «Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни»

Новий, 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії торкнеться військово-промислового комплексу, фінансових послуг та енергетичного сектора. Про це повідомив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

За словами Борреля, ЄС новим пакетом санкцій досяг потужного набору «індивідуальних та секторальних заходів, спрямованих на підрив воєнних зусиль Росії проти України».

За словами Борреля, пакет націлений на:

військово-промисловий оборонний комплекс;

фінансові послуги;

енергетичний сектор;

обхід санкцій;

воєнні злочини, у тому числі на осіб, які займаються депортацією українських дітей.

«Ці санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для уряду Путіна підтримку його агресивної війни. ЄС залишається рішучим у своїй підтримці України», – написав Боррель.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації.

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Нагадаємо, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.