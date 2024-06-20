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Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз погодив 14-й пакет санкцій проти Росії
Країни ЄС понад місяць не могли дійти згоди щодо нового санкційного пакета
фото з відкритих джерел

Нові обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу

Європейський Союз дійшов згоди щодо запровадження нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомляє головування Бельгії в Раді ЄС.

«Посли ЄС щойно домовилися про потужний і значний 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив чинних санкцій, закриваючи лазівки.

Представники 27 країн Євросоюзу понад місяць обговорювали новий пакет санкцій. Обмеження включають заборону на перевалку російського зрідженого природного газу і план притягнення операторів ЄС до відповідальності за порушення санкцій дочірніми компаніями й партнерами з третіх країн.

Нагадаємо, Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

Раніше міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України. 

Також Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє урядовий сайт Британії. Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».

Під санкції потрапили:

  • Московська біржа;
  • Санкт-Петербурзька фондова біржа.
  • Національний кліринговий центр»;
  • Національний розрахунковий депозитарій Росії;
  • «Ингосстрах».

Як повідомлялося, Країни Євросоюзу не змогли узгодити 14-й пакет санкцій проти Росії, зокрема її сектора скрапленого природного газу (СПГ), через заперечення Німеччини.

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Теги: санкції росія Європейський союз Бельгія посол

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