Німеччина заблокувала європейські санкції проти Росії

Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня

Переговори про подальші антиросійські обмеження продовжаться наступного тижня

Німеччина заблокувала новий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Попередня спроба оголосити про нові антиросійські санкції була 12 червня. Утім, тоді проти виступили Німеччина та Угорщина. Нині ж нові санкції заблокувала саме Німеччина.

Однак, Йозвяк повідомив, що переговори про подальші антиросійські обмеження продовжаться наступного тижня.

Нагадаємо, Британія, слідом за Сполученими Штатами Америки (США), розширила санкції проти Російської Федерації. Про це повідомляє урядовий сайт Британії. Загалом до списку санкційних обмежень було додано загалом ще 50 нових позицій, які торкнулись шести кораблів так званого «тіньового флоту».

Під санкції потрапили:

Московська біржа;

Санкт-Петербурзька фондова біржа.

Національний кліринговий центр»;

Національний розрахунковий депозитарій Росії;

«Ингосстрах».

Раніше Московська біржа оголосила про припинення торгів доларом і євро після того, як Міністерство фінансів США внесло її до списку санкцій.

До слова, міністерство закордонних справ Канади 13 червня оголосило про чергові санкції проти Росії у зв’язку з розв’язаною нею повномасштабною війною проти України.