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На Саміті миру пролунали заклики до діалогу з Росією: МЗС відреагувало

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Саміті миру пролунали заклики до діалогу з Росією: МЗС відреагувало
У Швейцарії триває другий день Глобального саміту миру
фото: Офіс президента України

Кулеба прокоментував проросійські заяви міністрів закордонних справ Саудівської Аравії та Туреччини

Україна буде продовжувати дипломатичну роботу з Туреччиною та Саудівською Аравію у контексті формули миру, попри проросійські заяви делегацій. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Бюргенштоку, під час саміту миру, який проходить цими днями у Швейцарії, передає кореспондент «Главкома».

«Ми будемо далі працювати із цими країнами (Туреччиною та Саудівською Аравією, – «Главком»), головне, що сьогодні вони тут з нами, висловили підтримку формулі миру, висловили підтримку зусиллям України з встановлення справедливого і сталого миру», – наголосив Кулеба.

За його словами, головна перевага цього саміту, і не лише з точки зору України, полягає в тому, що тут кожна країна може висловити свою позицію і бути почутою.

«Це не такий захід, як полюбляють у Росії, де всі співають в одну дудку. Тому я не бачу проблеми в коментарях цих країн (Туреччини та Саудівської Аравії стосовно участі Росії, – Главком»), – пояснив міністр.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Саудівської Аравії закликав до «важких компромісів» заради миру, а глава турецького МЗС Хакан Фідан виступив за присутність Росії на заході. 

Кулеба також заявив, що наступний Саміт миру буде про завершення війни, за участі і України, і РФ. За його словами, «настане момент, коли прийдеться говорити з Росією».

Як відомо, 15-16 червня у Швейцарії відбувається історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Участь у ньому беруть лідери понад 100 країн та світових організацій, які об'єдналися, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

До слова, агентство Reuters уже опублікувало проєкт підсумкової декларації Глобального саміту миру. Кулеба уточнив, що до комюніке зможуть приєднатися й ті країни, які не беруть участь у саміті.

Сьогодні, 16 червня, країни-учасниці діляться робочими групами задля реалізації трьох пріоритетів Саміту миру у Швейцарії. Президент Володимир Зеленський розповів, як розпочав другий день саміту.

Зазначимо, що Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. Вони передбачать відмову Києва від наміру вступити в НАТО та повний вихід ЗСУ із Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: саміт Україна росія Туреччина Саудівська Аравія

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