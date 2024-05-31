Китай відмовився брати участь у саміті миру у Швейцарії – Reuters

Reuters: КНР не буде на мирному саміті України у Швейцарії через відсутність представників РФ

Китайська влада відхилила запрошення взяти участь у швейцарській конференції щодо України, оскільки не було виконано необхідних для цього умов. Про це пише агентство Reuters. За інформацією видання, відмова КНР бути присутніми на форумі безпосередньо пов'язана з відсутністю російської делегації на заході.

«Китай підтвердив, що не братиме участь у мирній конференції щодо України, яка наступного місяця відбудеться у Швейцарії, повідомили чотири джерела, які мають безпосередню інформацію про це», – йдеться у публікації.

За словами трьох джерел, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було дотримано умов для їхньої участі, включаючи участь як Росії, так і України.

Уточнюється, що серед умов для участі Китаю у швейцарській конференції було визнання форуму як Україною, так і Росією.

Крім того, Пекін наполягав на рівноправній участі обох країн у заході. «Цього тижня Китай поінформував дипломатів про те, що умови, яких не було виконано, включають те, що конференція повинна бути визнана як Росією, так і Україною, має бути рівноправна участь усіх сторін і повинно відбутись чесне обговорення всіх пропозицій», – повідомило одне з джерел Reuters.

Міністр закордонних справ країни-агресорки Сергій Лавров у четвер припустив, що Китай може організувати мирну конференцію, в якій могли б взяти участь Росія та Україна.

Нагадаємо, Україна в січні запросила голову КНР Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому саміті світових лідерів у Швейцарії. Цього тижня президент України Володимир Зеленський закликав президента США Джо Байдена взяти участь, але Вашингтон не підтвердив, кого саме відправить.

Конференція щодо України відбуватиметься у швейцарському місті Бюргенштоку з 15 по 16 червня. Уряд Швейцарії схвалив рішення щодо тимчасового закриття повітряного простору над містом на час проведення важливого для України заходу. Як заявив раніше офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррік, об'єднання візьме участь у форумі. ООН буде представлена ​​у якості спостерігача.